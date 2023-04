Pilar García Muñiz: “Muy reveladora la imagen de Montero y Belarra solas aguantando el chaparrón”

Hoy ha llegado el día de enmendar una de los fiascos legales más llamativos y más graves de nuestra democracia. El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley del Solo sí es Sí para endurecer las penas a los agresores sexuales.





Ha sido muy reveladora la imagen de la ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, completamente solas en la bancada azul del gobierno, vestidas de morado y aguantando el chaparrón. Tanto que la ministra de igualdad no podía ocultar un gesto compungido mientras su socio, el PSOE, y la oposición corregían los efectos de la ley que ella había impulsado. Pero esto no puede llevar a engaño, hay que recordar que ha sido la ley del gobierno en su conjunto y no solo de una parte. El cambio legal, que endurecerá las penas, ha salido adelante con la mayoría absoluta de PSOE y PP y el voto en contra del Unidas Podemos, los impulsores de esta Ley. Surrealismo que se avanzaba ayer con la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, manifestándose contra el cambio que se ha aprobado hoy.





La ley del “Solo si es sí” lleva poco más de 6 meses de aplicación y ha provocado al rededor de 1000 rebajas de condena de agresores sexuales y un centenar de ex carcelaciones. Cabe preguntarse si no fue posible abordar antes este cambio legal, una vez que comenzaron a rebajarse las penas. Y casi inquieta pensar en la posibilidad de que no hiciera antes toda esta reforma para evitar tensiones en el gobierno de coalición. Todo esta polémica ha dañado la imagen del PSOE y del Presidente del Gobierno. Y ¿sabes quien ha estado ausente en la votación?, el propio Pedro Sánchez. No ha querido salir en esta foto “del Sí es Sí”, como tampoco salió en la foto de la votación que aprobó la supresión del delito de sedición.





Sánchez ha preferido irse a visitar Doñana en medio de la polémica por la nueva norma de la Junta de Andalucía para regular los regadíos de la zona. Una foto, esta de Doñana, que desde luego le sale más rentable politicamente a Sánchez que quedarse en el Congreso mientras se pone el parche a un fiasco legal con los votos del PP.