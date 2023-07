Pilar García Muñiz: ''Menos mal que no habrá seis debates como quería Sánchez. Con uno ya ha sido suficiente''

Audio

¿Quién ganó el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?, ¿quién estuvo mejor? Pues esto es algo imposible de determinar de forma objetiva. Puede haber tantas opiniones como espectadores y fueron casi 6 millones. La mayoría de ellos seguramente ya tengan decidido el voto y sólo una pequeña parte, según los sondéos de opinión, pueden modificar la papeleta en función de lo que vieran o escucharan en ese debate.

Desde luego, si lo que buscaban era argumentos y un avance de lo que piensa hacer cada partido, de eso hubo más bien poco. Y cuando los hubo se vieron constantemente interrumpidos. Y es que, en eso sí que coinciden los análisis: el tono bronco del cara a cara. Hubo momentos en lo que ambos candidatos entraron en bucle, especialmente cuando se trataba de echarse en cara los pactos, del PSOE con Bildu y del PP con Vox.

Si me pongo a pesar no sé si Sánchez pronunció más veces el nombre de Abascal que el de Feijó,o y eso que con quien estaba debatiendo era con el líder del Partido Popular. Desde luego si Santiago Abascal estaba viendo el debate, puede darse por satisfecho porque Sánchez le hizo protagonista. A lo mejor a conciencia.

No se puede decir que Feijóo fuera mucho más brillante, pero no fue tan reiterativo como Sánchez. Llama la atención que el presidente del Gobierno, para salir del paso de las criticas que se le hicieron (por ejemplo con el uso del Falcón), acabara remitiéndose a la Guerra de Irak o al 11 M.

No significa que Feijóo no hablara también de Zapatero, pero Sánchez volvía con más insistencia a temas de otras legislaturas, con otros presidentes, con otros protagonistas. Y más que alusiones, Sánchez los convertía en argumentos, y eso en algunos momentos daba la sensación de estar viviendo en el día de la marmota ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya sabemos que la política en España no se diferencia por ser demasiado original pero en un debate cara a cara quizás se espera algo más.

En resumen, que el de ayer no pasará a la historia como el mejor enfrentamiento entre candidatos. Menos mal que al final no habrá 6 debates como proponía Pedro Sánchez. Con uno ya hemos tenido suficiente. Si tuvieramos más, no creo que fuéramos a ver algo muy diferente de lo que vimos ayer...