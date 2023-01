Pilar García Muñiz: "A los que tienen vivienda les preocupa lo más importante: el poder pagarla"

Audio

A todos nos preocupa la vivienda. A algunos porque no encuentran un alquiler decente en su ciudad. A otros porque con lo que han subido los precios, resulta muy difícil comprarse una casa. Y a los que ya la tienen les preocupa lo más importante: el poder pagarla.

Es el caso de Pablo y Elena. Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa en el barrio de Alameda de Osuna, en Madrid.... Este matrimonio con 5 hijos tiene una hipoteca. Nos van a contar sus inquietudes y miedos porque en su próxima revisión con lo que ha subido el Euribor el pellizco va a ser importante.

En una situación más delicada está Carolina. Es de Valladolid. Tiene tres hijos y tanto su marido como ella tienen muchísimas dificultades para pagar su hipoteca porque están en paro.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con el banco, Carolina le ha contado a Carlos Herrera cómo el recibo de la hipoteca, la cesta de la compra y el pago de la luz se comen TODO en su presupuesto familiar.

Y es que con la subida del Euríbor en los últimos meses las cuotas de la hipoteca llegan incluso a representar hasta el 50% de lo que ingresa una familia al mes, muy por encima del 30% recomendable. Este es uno de los datos que puedes encontrar en el Informe COPE Vivienda: la tormenta perfecta...que puedes consultar en nuestra web, en COPE.es.

En el último año el precio de la vivienda en España ha subido un 12% de media. Pilar Cisneros y Fernando de Haro en La Tarde van a estar en Zaragoza y en Granada. En este caso, con una pareja que intenta comprarse una casa, pero que lo tiene muy pero que muy difícil el conseguirla teniendo en cuenta lo que les piden por ella.

Y ¿qué me dices de los alquileres? Es que ya no es Madrid o Barcelona el problema. Gerardo vive en Toledo y el alquiler se come tanto de su sueldo que, o comparte piso o es que no llega a fin de mes.

Los alquileres están en máximos desde 2007. Y el precio de alquilar una casa ha subido a un ritmo de dos dígitos, en algunas regiones como la comunidad valenciana con una subida de casi el 17%. En la Linterna, Ángel Expósito desde Valencia te lo va a mostrar con datos y protagonistas.