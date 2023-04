Pilar García Muñiz: “Laporta ha aplicado aquello de que la mejor defensa es un buen ataque”

Audio

No es un buen día para la imagen del Fútbol español. Hoy no se habla de lo ocurre en el campo, de los goles, de las faltas o del VAR. Hoy el terreno de juego en el que se mueve el futbol español está bastante ENFANGADO. Habría que empezar por la comparecencia y rueda de prensa que ha dado el presidente del Barça. Más de 2 horas en las que Laporta se ha aplicado literalmente el dicho de que “la mejor defensa es una buen ataque”. El presidente del Barça ha estado muy duro con el Real Madrid al que ha acusado de cinismo y de estar considerado como el equipo del régimen. Tampoco se ha quedado corto a la hora de hablar del Presidente de la Liga, Javier Tebas.





Y todo ello a propósito del caso Negreira, esos pagos del Futbol Club Barcelona al ex vicepresidente del comité tecnico de Arbitro, José María Enriquez Negreira. Los pagos están reconocidos (hoy mismo por el propio Laporta) lo que se discute es para qué se pagaba. La versión del Barça es que eran informes deportivos habituales, pero la sombra de la sospecha es alargada porque hablamos de más de 7 millones de euros en total, lo que parece del todo exagerado para simples informes técnicos. Por eso, este asunto está ahora en los tribunales y a ver cómo acaba. La rueda de prensa de Laporta da para estar varias horas diseccionando titulares. Para algunos el presidente del Barça ha dado un ejemplo de valentía dando la cara y para otros, lo unico que ha dado es un botonazo al ventilador para poner el foco de la polémica en otros personajes o en otros equipos. Enseguida nos cuenta detalles José Luis Corrochano.





Pero decíamos que éste de Laporta no es el único escenario en el que hoy se habla de futbol, sin hablar de futbol. El otro escenario, por desgracia, es la Audiencia Nacional. Allí estaban citados hoy el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, y el Ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Angel María Villar. Estaban citados por la denuncia de un posible desvío de fondos que la Liga pagó a la federación para gastos arbitrales. A esto podríamos sumar, salvando todas las distancias, que hoy el ex jugador del Barça Dani Alvés declara en los juzgados para dar una nueva versión sobre la agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, Alves lleva en prisión desde el pasado 20 de enero.





El caso Alves nada tiene que ver con el caso Negreirá, desde luego... Son asuntos totalmente diferentes, pero a lo que vamos es a la coincidencia de que hoy se hable de asuntos en los que el futbol español es protagonista indirecto y ninguno es para bien... No vendría mal una reflexión...