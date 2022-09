Pilar García Muñiz: "No hemos encontrado a nadie que hable del bloqueo de la justicia en el bus o el metro"

No sé si a ti te pasa pero utilizando el transporte público escuchamos todo tipo de conversaciones no es que sea por cotilleo, es que estamos en un espacio de pocos metros y la gente habla, y aunque no nos interese, muchas veces acabamos por saber de qué va el asunto. Y se habla de todo. Es verdad, pero es difícil, muy difícil encontrar una conversación sobre la reforma del Consejo General del Poder judicial.

Pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, es algo que no falta en las conversaciones de transporte público. No sé si en algún vagón de Metro, cercano a la Audiencia Nacional, alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o el autobús, es exagerar bastante y utilizarlo además como argumento político llegar a ser hasta ridículo.

Esta mañana hemos estado preguntando a usuarios de Autobús, metro o a clientes en las terrazas: ¿Has hablado sobre el bloqueo de la justicia en España? La verdad, no hemos tenido la suerte de encontrar a nadie que hable sobre esto.

Desde luego, Santiago y su amigo bajaba del autobús hablando de la Champions. No vamos a decir que no sea un tema importante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lo es pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular yo creo que a algún asesor de la ministra se le haya ido la mano con el ejemplo y a lo mejor no ha sido por casualidad.

Puede haber una consigna, una estrategia para dar la imagen de un Gobierno en la calle, que escucha a los españoles. Podemos empezar por recordar la visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas, también convenientemente seleccionadas, al presidente del Gobierno.

El propio Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen escuchar la calle y reaccionan en consecuencia.

Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando, hace unas horas, su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige la calle y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. 3 ejemplos que pasan la linea de la casualidad y llegan a la estrategia. No es nada nuevo, la verdad. Lo de hacerse la foto y buscar el bañó de masas. Es de primero de política y da igual el partido.

Ahora estamos en una evolución: los "Ministros Escuchantes". Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus, no vaya a ser que tengamos detrás a algún miembro del Consejo de Ministros, todo puede ser. Por aquí, por ahora, no veo ninguno o no me he dado cuenta.