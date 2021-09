Pilar García Muñiz: "Han tenido menos de 15 minutos para recoger toda una vida"

Audio

Hoy, arrancamos en el barrio de Todoque, el último que se va a encontrar la lengua de lava en su camino hacia el mar. Un barrio desalojado a donde los vecinos están volviendo hoy a toda prisa a sus casas para coger los imprescindible. La Guardia Civil les apremia para que cojan a toda velocidad lo que puedan antes de que la lava pase por este barrio que todo apunta a que va a quedar parcialmente sepultado.

15 minutos, a veces hasta menos, es el tiempo que tienen en muchos casos para recoger sus pertenencias. Toda una vida guardada en una casa. ¡Imagínate! Documentos, fotos, aparatos, cacharros, ropa...y tienes que seleccionar, elegir qué te llevas, qué salvas y qué dejas allí sabiendo que no lo vas a recuperar.

Yo creo que todos, sin duda, cogeríamos todas esas cosas que a lo mejor no tienen un gran valor económico, pero sí sentimental. Esos recuerdos que quieres que te acompañen siempre. Porque muchos de estos vecinos saben que no sólo no van a volver a sus casas, si no que no va a quedar ni rastro de ellas. Ni un pilar, ni un muro, ni una pared. Ni siquiera el solar donde poder levantar de nuevo unos cimientos. Casi 200 familias han perdido ya sus casas y otros inmuebles. Y pueden ser muchas más cuando la colada de la lava pase por el barrio de Todoque.

Para intentar que el daño sea el menor posible, los bomberos están utilizando excavadoras para abrir un cauce e intentar desviar la trayectoria de la lava y que no afecte a las viviendas. Dicen que lo tienen que intentar, pero saben que es casi imposible luchar contra este monstruo que es la lava. Avanza lentamente, pero ocupa una extensión de 154 hectáreas, lo que equivale a 154 campos de fútbol y tiene una altura de 15 metros.

Es miércoles, 22 de septiembre. Primer día del otoño, y que comienza con un volcn en erupción y con una DANA que nos está dejando fuertes precipitaciones. La naturaleza en estado puro recordándonos de lo que es capaz.