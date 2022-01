Pilar García Muñiz: "Explícale a EEUU que estás con la OTAN pero que tus socios son los del "no" a la guerra"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE:

Arrancamos este Mediodía mirando de nuevo al este de Europa donde ha habido movimientos en las últimas horas.

Moscú ha iniciado ejercicios navales en el mar Báltico a pesar de que insisten en que no tienen intención de invadir Ucrania.

Mientras tanto la Alianza Atlántica ha puesto sus fuerzas en estado de alerta y sigue enviando medios militares, incluyendo fragatas y cazas de combate, al este de Europa. Dicen que tomarán las medidas “necesarias para proteger y defender a todos los aliados” y están “considerando” desplegar grupos de combate en el sudeste de la Alianza.

Mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos por encontrar una salida a la crisis. De hecho Joe Biden mantuvo anoche una videoconferencia con líderes europeos. Habló con el primer ministro británico, Boris Johnson, con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Dragui también con el polcao Andrei Duda y con la presideneta de la Comision Europea Ursula Von der Layen. Una hora y veinte minutos de reunión para debatir la respuesta ante una posible agresión de Rusia a Ucrania.

Pero en esa ronda europea Biden no incluyó a Pedro Sánchez y eso que después de la Performance que se marcaron este fin de semana desde Moncloa con un Sánchez a lo Gila colgado al teléfono y hablando con el enemigo parecía que iba a ser él el que liderara esta crisis. Desde Moncloa aseguran que España ha sido el país que más contacto ha tenido con la Administración Biden en las últimas semanas y que además Biden ya conocen la posición del gobierno.

Pues igual por eso le ha excluído de la reunion, porque claro explicale tú a EEUU o a cualquier país que tu estás con la OTAN pero sin embargo tus socios de gobierno han enarbolado la bandera del "no a la guerra" y solo ven belicismo en la postura de Occidente y no de Rusia, que lleva 8 años de hostigamiento e invasión en Ucrania.

Bueno esta tarde, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso para explicar la posición de España en esta crisis. Albares que ya dijo hace unos días que en materia exterior el que manda es única y exclusivamente el presidnete del gobierno.

Pero la tensión en el ejecutivo no termina aquí. Porque siguen las fricciones por la reforma laboral, en este caso con los socios parlamentarios de Sanchez. Bildu y ERC no dan su brazo a torcer y al Gobierno se le acaba el tiempo. La reforma está aprobada por decreto pero se tienen que refrendar en el congreso la próxima semana y por ahora no salen las cuentas con los votos. Menudo ridiculo si después de vender el acuerdo y publicarlo en el BOE, la reforma se tumba en el Congreso.

Así que, Moncloa busca nuevas alianzas en Ciudadanos y en el PNV que a buen seguro ya está preparando una lista de concesiones a cambio de los votos. Nada que no hayamos visto antes...