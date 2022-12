Pilar García Muñiz: "ERC ve como se allana el camino para aquello de 'Lo volveremos a hacer'"

Audio

Una de las frases más recurrentes de los condenados por el procés ha sido siempre: “Lo volveremos a hacer”. Esto, que puede parecer una bravuconada, está tomado forma de realidad a una velocidad de vértigo. Primero, recibieron el indulto y ahora están viendo desaparecer la sedición y la rebaja, considerable, de la maversación si no hay lucro personal. Es decir, están viendo como se les hallana el camino para aquello de “Lo volveremos a hacer”.

Con este panorama, nadie puede extrañarse de que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ya haya planteado las condiciones para dar validez a otro referéndum: “Que vote, al menos, el 50% del censo catalán y que el sí represente a más del 55% de los votos emitidos”.

¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno?

Negar la mayor. Nunca, never, jamás, habrá un referéndum fuera de la Constitución. Es la consigna que se repite entre los ministros en las últimas 24 horas. La última, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Hay que echarse a temblar teniendo en cuenta los antecedentes de Pedro sánchez. No iba a gobernar con Podemos porque le quitaba el sueño y ahora duerme con Podemos en el Consejo de Ministros. Nunca iba pactar con Bildu y ahora acaba de retirar a la Guardia Civil de Navarra porque lo ha pactado con Bildu. Dijo, incluso, que endurecería las consecuencias de organizar un referéndum y, a día de hoy, se está derogando la sedición.

Esto que digo yo es algo que dicen, también, los propios independentistas. Lo tienen muy claro, porque es obvio. No hay más que tirar de hemeroteca. Así que, puestos a dar credibilidad, lo de Junqueras parece más verosimil que lo que puedan contarnos desde el Gobierno.

Sobre todo porque ya tenemos a un líder socialista como Salvador Illa abriendo un melón que se llama: “Consulta”. No dice exáctamente cómo, no dice cuándo, no especifica nada pero, Salvador Illa, no ha plantado esta semillita sin permiso de Pedro Sánchez. La planta que salga de ahí puede ser otra enredadera.

Al final, el Gobierno tiene un problema de credibilidad. No se fían ni en su propio partido. Si hubiera confianza en lo que dice Pedro Sánchez, los barones del PSOE seguirían sumidos en el silencio. Pero, el presidente de Castilla la Mancha, García Page, ya habla de situación muy grave que se pacte con los delincuentes su propia condena. Hoy el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, también manda su mensaje.

La clave ahora mismo no es solo si los indepentistas lo volverán hacer, también es saber si el Gobierno lo volverá hacer. Si volverá a hacer lo contrario de lo que ahora está diciendo.