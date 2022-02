Pilar García Muñiz: "El domingo además de caer chuzos de punta puede caer la participación"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

Pues hoy se acaba. Termina ya por fin, la próxima medianoche, después de 15 intensos días, la campaña en Castilla y León.

Llegan a este sprint final las dos alternativas que tienen opciones y aspiran a gobernar: el Partido Popular con Mañueco y el PSOE con Tudanca. Los dos, eso sí, van a depender de pactos y acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas. Y ahí entra en juego Vox que pedirá al PP entrar en el gobierno. Y el partido socialista obligado a contar con Podemos, Izquierda Unida, lo que quede de Ciudadanos y puede que algún partido de la España vaciada.

Y tú me dirás. ¿Y a mí que estoy en Zaragoza o que vivo en Sevilla por qué me tienen que importar estas elecciones? ¿Qué más le da todo esto a un señor de Murcia? Pues ojo porque de lo que pase en las urnas en Castilla y León va a depender lo que queda de legislatura de la política nacional. Esta comunidad, reducto histórico del PP, es el tablero en el que se juega si Casado afianza o no su liderazgo con una victoria de Mañueco o si Pedro Sánchez sale reforzado.

El resultado de este domingo va a tener repercusión en otros escenarios más allá de Castilla y León. Una victoria clara del PP, por ejemplo, puede provocar de inmediato la convocatoria de elecciones en Andalucía.

¿Y cómo están las cosas ya a menos de 48 horas para que se abran las urnas? La campaña empezó con los sondeos muy a favor del Partido Popular pero parece que ese empuje se ha frenado en los últimos metros de esta carrera electoral. Las últimas encuestas han cambiado. Desde el lunes no se pueden difundir pero todos los partidos manejan en estas horas, en las que se decide el voto, sus encuestas internas. Eso que llaman los trackings. Al PP no le salen las cuentas para la mayoría y poder gobernar en solitario. No le queda otra que mirar a Vox.

Pedro Sánchez se ha volcado de lleno en la campaña con actos y mítines diarios en este final de campaña, multiplicando su presencia a medida que los pronósticos demoscópicos iban aumentando las posibilidades del PSOE. Como si este domingo, en las urnas, el presidente del gobierno se jugara más que Tudanca.

Sánchez echa el resto y el PP le señala. El candidato de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, le decía hoy a Herrera que no quiere para su tierra un gobierno como el de Pedro Sánchez que pacta con Bildu.

Se vota este domingo en nueve provincias. Y por primera vez las elecciones autonómicas en Castilla y León van en solitario. No hay elecciones municipales. Y tampoco se habían convocado nunca hasta ahora en febrero, en pleno invierno, así que ojo porque va a llover. ¿Y el frío y la lluvia cómo pueden influir? Si hay que coger el paraguas para ir a votar. ¿Quién pierde y quién gana? ¿A quién perjudica? Pues vaya usted a saber los expertos que saben de esto creen que con la movilización de la izquierda, si jarrea a base de bien, el domingo además de caer chuzos de punta puede caer la participación y restar votos a los populares.

Hoy se baja el telón de los mítines y para intentar movilizar el voto todos los líderes nacionales: Sánchez, Casado, Arrimadas, Abascal están en Valladolid para arropar a sus candidatos. El resultado, aquí en COPE, la noche del domingo en un programa especial con Ángel Expósito.