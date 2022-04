Pilar García Muñiz: "Desde Rusia siguen negado la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles"

Audio

No solo están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania, también están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que están en esa zona y han visto con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados o fosas comunes.

La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, como crímenes de guerra.

A pesar de la evidencia, desde Rusia siguen negado la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, Yuri Korchagin que habla de montaje.

“Es un montaje, especialmente para desprestigiar el ejército ruso. Hay que hacer una investigación sin duda independiente”.

A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice, además, que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera le costaría el puesto.

El embajador, que por cierto, sigue en nuestro país pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para abandonar el país.

Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado también la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por razones de “seguridad nacional”.

Según datos de Exteriores, sólo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay 44 diplomáticos acreditados a los que habría que sumar 6 del Consulado de Barcelona.

Pero además de éste, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma y en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España.

Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país pero por el momento se descarta la salida del embajador porque dicen desde el Ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo.

Obviamente Moscú va a responder porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Qué tu me haces una cosa? Pues yo la misma moneda. Así que se espera que tomen una decisión de similar.

Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia.

