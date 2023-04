Pilar García Muñiz: "¿Cuánto de todo este empleo se puede mantener una vez que pase el factor estacional?"

Audio

Entre tanto nubarrón económico hoy nos llega una rayo de sol. Los datos del paro del mes de marzo.

Son buenos e indican que ha bajado en 48.755 personas el mes pasado. Además la afiliación a la Seguridad Social subió también en más de 206.000 trabajadores. ¿Por qué este subidón? Hay una ecuación clave: Semana Santa más turismo más buen tiempo, es igual a factor estacional.

El 70% del paro ha bajado en el sector servicios. Para hacernos una idea, sólo las contrataciones para bares y restaurantes han supuesto casi el 40% de los contratos en este mes, casi 72.000.

Las buenas previsiones sobre el turismo se han ido cumpliendo y este sector está tirando con fuerza del carro de la economía este año. Mucho mejor que el año pasado.

Esta vez sí se ha recuperado el impulso tras la pandemia. Por ejemplo hay regiones muy turísticas como Baleares, donde el paro ha bajado más de un 30% en un año. Este es el factor estacional que explica el buen dato del paro del mes de marzo.

Claro y con todo esto surge una pregutna ¿Cuánto de todo este empleo se puede mantener una vez que pase ese factor estacional? Y luego hay otros 2 factores que siguen distorsionando las cifras y dan lugar a dudas.

El primero son los fijos discontínuos. Aquellas personas que tiene un contrato fijo durante una etapa del año. Por ejemplo un socorrista al que contratan durante 4 meses de verano.

Cuando en septiembre deje de trabajar no se contabilizará como un parado porque en teoría tiene un contrato activo aunque no esté trabajando. Esto está pasando con miles de personas y no sabemos exactamente cuantos están activos y cuantos no, porque el Gobierno no lo acaba de aclarar.

El otro factor tiene que ver con los contratos que se firman. La nueva reforma laboral limita al máximo los contratos temporales.... Así que lo que está pasando es que se firman más indefinidos, es verdad, pero muchos de ellos son breves o con pocas horas de trabajo lo que obliga a que una misma persona tenga que firmar varios. Traducción, que sólo en este mes de marzo, 33.000 trabajadores han firmado más de un contrato indefinido.

En conclusión, los datos de empleo de Marzo nos dejan una alegría pero si todo estuviera más claro todo sería mucho mejor, además, mucho más creible.