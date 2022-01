Pilar García Muñiz: "La covid-19 también es un virus económico"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE.

Hoy hemos conocido los datos, buenos datos, del Producto Interior Bruto de España. Como ocurrió ayer con las cifras de empelo de la EPA, estos datos del PIB muestran que la economía española creció un 5% el año pasado. Es un subidon considerable ya que es la mayor tasa de crecimiento en 21 años.

Como también ocurrió ayer con la EPA, son datos que se explican por la situación de pandemia. Este 2021 ha sido un año para impulsar la economía prácticamente desde cero y se ha notado en varios factores.

Uno de las cosas que mide el PIB es el consumo de los españoles. Detrás de este dato está por ejemplo si llenamos más o menos el carrito de la compra en el super, si nos decidimos a cambiar de coche porque tenemos confianza en que nuestra situación va bien, si nos da por hacer reforma en casa o si nos vemos con ganas para irnos una semana de vacaciones a un hotel de la playa.

En definitiva, este indicador refleja cómo movemos el dinero los españoles . Después de una situación tan dura como la de 2020, la reactivación del consumo ha sido notable y se ha notado de forma importante en este 2021... Podemos decir, que había ganas de volver a la normalidad.

Es curioso ver cómo este dato del PIB, puramente económico, está muy ligado a la pandemía. Vamos a poner un ejemplo muy claro siguiendo con el consumo.

Lo que se ha notado en 2021 es que en el momento en el que apareció la variante Ómicron, hacía el mes de noviembre, el consumo de los hogares empezó a caer tan rápido como se extendía la sexta ola. Volvimos con las restricciones, consumimos menos. Todo esto viene a certificar que la COVID también es un virus económico.

Lo que también certifica este dato del PIB es que el dato de creciemiento es bueno pero no tanto como calculaba el Gobierno en sus previsiones. Crece el PIB un 5% pero los calculos del ejecutivo eran del 6,5% otra vez no cuadra.

No podrán decir desde Moncloa que no se lo habían advertido varios organismo internacionales, desde EL FMI hasta la Fundación de Cajas de Ahorros, Pasando por la AIREF o entidadades como el BBVA.

España es la segunda economía más rezagada de la Unión Europea nos queda por recuperar la mitad de los perdido en 2020... Nos afecta especialmente la inflación (la subida de precios) y la incertidumbre de la pandemia.

Y esto por qué bueno, Recordemos un dato gran parte del peso de nuestra economía los tiene el sector servicios donde se engloba la restauración, el ocio o el turísmo con los tiempos que corren, bares y restaurantes no acaban de alcanzar la normalidad y el turismo no tiene, ni de lejos, el tirón que tenía antes de la pandemia. No produce lo mismo porque todavía no estamos en una situación normal sigue habiendo restricciones cada 2 por tres y es arriesgado planificar un viaje. Digamos que todos hemos aprendido a ser más previsores pero eso también frena el consumo en este sector, que además, no sólo depende de los españoles sino en buena medida de las ganas de venir a España que tengan los turistas extranjeros.

A pesar de todo, el turismo sigue siendo un gran invento... y será fundamental cuando demos el portazo a la pandemia.