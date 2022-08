Ángel Correas: “El congreso ha dado luz verde a las medidas de ahorro energético”

Audio

Todavía no ha comenzado oficialmente el curso político y el gobierno ya ha tenido que salvar el primer match ball. El congreso ha dado luz verde a las medidas de ahorro energético que ya llevan 15 días de aplicación en España.

Esas medidas que, por ejemplo y en general, obligan a limitar el aíre acondicionado por encima de 27 grados ahora en verano y la calefacción como máximo a 19 grados en invierno. Medidas que están aplicando como pueden los negocios de hostelería, los comercios y los edificios públicos, con algunas excepciones como hospitales, peluquerías o los colegios.

Aquí entra también la obligatoriedad de que los escaparates comerciales y la iluminación de organismos oficiales se apaguen a las 10 de la noche. El objetivo es el de ahorrar un 7% de energía y según dice el gobierno, por ahora, el descenso en el consumo energético ronda el 9%.

Medidas que no cuentan con el apoyo de la oposición y que salen adelante gracias al apoyo del llamado bloque de investidura - PNV, Esquerra, Bildu -. Ahora solo queda por saber cual es la contrapartida porque desde el PNV se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó el decreto hace 15 días y ahora han permitido que salga adelante.

Oficialmente ha sido porque ha cambiado la forma de tramitación. Hoy podían pasar dos cosas: que el decreto se convalidara tal y como salió del consejo de ministros, cosa que el gobierno tenía muy complicado de sacar adelante sin apoyos o lo que ha pasado, que el gobierno ha accedido tramitar el decreto como un proyecto de ley. ¿Eso qué significa? Pues que ahora los partidos políticos pueden introducir propuestas o modificaciones.

Al final, el resultado es que el gobierno consigue mantener las medidas aprobadas mientras se tramita el proyecto de ley y los partidos como el PNV o Esquerra pueden también meter baza en la normativa. En teoría, también lo podrían hacer PP o VOX, pero claro, las medidas o enmiendas que proponga la oposición pueden ser rechazadas por ese bloque de investidura. Y de este modo, Sánchez elude cualquier negociación con el Partido Popular, lo que no sabemos es a qué precio, porque siempre hay un precio a cambio del apoyo parlamentario.

Además, al tramitar las medidas de ahorro energético como proyecto del ley el gobierno también se asegura ganar tiempo porque se inicia un proceso largo y tedioso que puede prolongarse indefinidamente entre debates, ponencias y comisiones. Algo así como “tu dame los votos y luego ya... si eso... vemos cuando tratamos el asunto”. De hecho, Gabriel Rufián, viendo venir esta jugada ya ha pedido una fecha fija al gobierno para empezar a debatir.

Así que eso tenemos, el gobierno saca adelante su decreto de ahorro energético y se asegura una puerta para en un futurono muy lejano poder aplicar más limitaciones. Lo que llama la atención es que todo esto se produce porque tenemos una gran dependencia del mercado del gas para producir energía y, sin embargo, no se está planteando ninguna alternativa en la producción de electricidad que no sea la de reducir el consumo.