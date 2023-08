Sofía Buera: ''En materia de prevención, el exceso de confianza puede ser el mayor de los riesgos''

Vamos a tocar madera y vamos a cruzar los dedos porque hoy arranca el mes de agosto y podemos decir decir que julio ha sido un mes tranquilo en el número de incendios forestales en nuestro país.

No significa que no los haya habido, que por desgracia los hay, pero las hectáreas calcinadas este año son prácticamente la mitad que las de 2022. Y llama más la atención si tenemos en cuenta los graves incendios en el mediterráneo que han arrasado Italia, Grecia o Túnez en las ultimas semanas...

¿Qué ha sucedido para que en España, este mes de julio hayan tenido menos incidencia los fuegos? La respuesta no responde a un solo factor pero hay puntos en común. Lo primero que en la comparación con 2022 puede resultar engañosa.

No es que este año sea muy bueno, que por desgracia no lo es. Incendios sigue habiendo, lo que ocurre es que el año pasado fue especialmente malo y julio no fue una excepción.

Uno de los puntos que ha marcado la diferencia entre un año y otro está en las lluvias que hemos tenido en el mes de junio han doblado la media de precipitaciones habituales. Cuando llegó el calor de julio, había menos materia seca.

Precisamente, el calor es otro de los factores. Aunque este año se han alcanzado temperaturas record, han sido episodios puntuales menos persistentes que el año pasado al menos en España, porque en los países afectados por los incendios de Mediterráneo si han tenido olas de calor muy acusadas en julio.

Otro elemento fundamental reside en el factor humano, ya que gran parte de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Algunos intencionados y otros, la mayoría, provocados por imprudencias.

Venimos de un año nefasto, el 2022, y puede que ahora la prudencia este surtiendo efecto. Es algo a lo que se refería en Herrera en COPE Jesús San Miguel-Ayanz. Jefe del equipo de Incendios forestales de la Comisión Europea.

Dentro del factor humano, pero en positivo, se incluye la eficacia comprobada y la experiencia adquirida que tienen los operativos contra incendios en toda España. Esto es algo de lo que sí podemos presumir.

Ahora bien, lo que pueda pasar de aquí en adelante es una incógnita. Nos quedamos con un mes de julio normal, menos virulento que otros años pero no sabemos qué puede pasar en agosto, septiembre u octubre porque la temporada de fuegos forestales cada vez dura más.

El riesgo siempre está latente. Hoy mismo, casi toda la península ibérica se encuentra entre nivel naranja y rojo por riesgo de incendio forestal. No nos engañemos, seguiremos afrontando incendios asi que mejor no bajar la guardia.

En materia de prevención, el exceso de confianza puede ser el mayor de los riesgos.

