Pilar G.Muñiz: "Las cartas se dirigen a organismos o empresas relacionadas con el apoyo de España a Ucrania"

Ya van cinco cartas explosivas y no se descarta que pueda haber más en las próximas horas. El Ministerio del Interior ha confirmado que las caracteristicas de los sobres así como su contenido son similares en los 5 casos. Misma letra y sobres marrones que tienen además tienen un denominador común claro: Se dirigen a organismos o empresas que están siendo clave en el apoyo de España a Ucrania desde el inicio de la invasión el pasado mes de febrero.

En el eje político, tenemosla carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aquí hay que decir que aunque ha sido hoy cuando hemos desayunado con la noticia, ese sobre se recibió el pasado 24 de noviembre.

Otro eje, el de la política de defensa. Aquí fue la ministra Margarita Robles la destinataria de otra carta con material pirotécnico.

En el plano estratégico, tenemos el sobre que se ha recibido esta madrugada al centro de satélites de Torrejón de Ardoz. Un centro de vital importancia para la seguridad e inteligencia de toda la Unión Europea. Desde allí se proporcionan imágenes que sirven para tomar decisiones en el terreno geopolítico o para advertirnos, por ejemplo, con alertas tempranas de posibles crisis de seguridad. Poca broma con esto.

También en el eje militar sabemos de la existenciade otro envío que llegó a su destino en la tarde de ayer. Iba dirigido al director de Instalaza. Se trata de una empresa con sede en Zaragoza que se dedica a al fabricación de armamento militar. Allí se elaboran los lanzacohetes C90 que el Gobierno español está enviando a Ucrania desde el inicio de la invasión.

Y en plano diplomático, tenemos la primera carta de la que tuvimos constancia. La que ayer se envió al embajador de Ucrania en nuestro país y que dejó herido leve a un trabajador de la delegación diplomático que manipuló el sobre.

En total 5 cartas que, según ha confirmado el secretario de Estado de Interior, se habrían enviado desde España.

El Gobierno no considera necesario elevar la alerta antiterrorista pero si que incrementará la vigilancia en embajadas o Instituciones que puedan considerarse claves en el contexto de la guerra de Ucrania. La Audiencia Nacional tiene una investigación abierta desde ayer, cuando explotó el sobre en la embajada Ucraniana, pero hoy sabemos que la primera carta llegó una semana antes al Palacio de la Moncloa. Ya hay quien se está preguntando por qué no se avisó antes... Y si no se tenía que haber elevado la vigilancia hace al menos 7 días en puntos tan sensibles como la Embajada de Ucrania o el Minsiterio de Defensa.

En cualquier caso, ahora lo prioritario sería aclarar qué está pasando y qué o quienes están detrás de estos envíos.