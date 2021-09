Pilar García Muñiz: "Puigdemont se ha librado ya dos veces de la extradición"

Este día tiene como protagonista, muy a su pesar, a Carles Puigdemont. El ex presidente de la Generalitat está citado a esta hora, las 2 de la tarde, ante la autoridad judicial de la isla de Cerdeña, en Italia. Allí fue detenido anoche, en el aeropuerto, en función de la Euro orden que sigue vigente por un delito de sedición, el mismo delito por el que ya han sido condenados los líderes del Procés: Junqueras, los Jordis y compañía. Puigdemont se ha librado ya dos veces de la extradición. Una vez en Bélgica y otra en Alemania. Si acudimos a la sabiduría popular aquí hay dos opciones. “No hay dos sin tres” y que se vuelva a librar o todo lo contrario. Que acabe en España porque “a la tercera, va la vencida”. Enseguida vamos a analizar los escenarios que se abren que van mucho más allá del ámbito judicial.





Todo en un día en el que seguimos pendientes de la Isla de la Palma. El volcán de Cumbre Vieja está en una fase más explosiva. Está emitiendo más magma. Sin embargo, la lava sigue avanzando muy lentamente, a unos 4 metros y sigue a poco mas de 2 kilómetros del mar aunque no se puede concretar si llegará a la costa, o no. Por delante ya se ha llevado 390 inmuebles y más de 6000 personas continúan desalojadas. Decía ayer el Rey en su visita a La Palma que nos les va faltar ayuda y se dirigía a ellos, a los vecinos más afectados. Muchos están siendo asistidos por equipos de psicólogos porque sí, esta pérdida también es un duelo, y van a necesitar todo tipo de ayuda para superarlo. En COPE acabamos de hablar con Felipe. Es Psicólogo de emergencias y ahora mismo está ayudando a las familias más afectadas.





Sufren ansiedad, estrés, miedo…Les cuesta dormir y, lo peor, es la incertidumbre, el no saber qué ha sido de sus casas o qué va a ser de ellos, de su futuro. Cómo van a empezar de nuevo de cero. Eso dicen los psicólogos, que es lo más duro porque el ser humano si necesita algo, son precisamente certezas, justo lo que no hay en esta tragedia con fecha de inicio, pero no de fin.





El gobierno Canario ya está ultimando la compra de 280 viviendas de nueva construcción para realojar a algunas de las familias afectadas que, en pocos días, se espera que puedan estar viviendo ya allí. Pero hacen falta muchas más, y en la isla no hay más casas nuevas. Por eso, se están buscando alternativas como alojamientos turísticos, casas prefabricadas o incluso usar cruceros como hoteles flotantes. El gobierno Canario acaba de anunciar 11 millones de ayudas. Y el Gobierno Central aprobará el martes en el Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica. Esto supone, por ejemplo, que el Estado se encargaría de la reparación de desperfectos materiales o de ayudas a empresas y trabajadores.