Pilar García Muñiz: "Para Moscú cualquier ataque al Dombás será ahora una agresión a Rusia"

Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladirmir Putin está dando un giro de tuerca en la Invasión de Ucrania. El presidente ruso acaba de anunciar de forma unilateral, que los territorios ucranianos del Dombás: Donest, Lugansk, Jerson y Zaporiyia quedan integrados como parte de Rusia.

Ha sido un acto cargado de simbolismo en el Gran Palacio De Kremlim. Todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento.

No se deja nada al azar, ni siquiera el escenario de la firma es casual. Será en el Salón de San Jorge, la sala más grande del Palacio, donde hace 8 años, se escenificó ya la anexión de Crimea. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca una aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona estos territorios gracias a un referendum sin ninguna validez Internacional y que presenta muhcas dudas. Julio Suárez, es un empresario español que vive en Jerson aunque ahora está en España. Sin embargo, su hijo sigue en esta ciudad ocupada. No se cree que la mayoría de ciudadanos hayan apoyado la anexión a Rusia.

Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimeinto no va a ser reconocido por la mayoría de la Comunidad Internacional. Never, Never, Never... Dice Biden que los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión Rusa del Dombás.

Putin está cambiando las reglas de juego en la Guerra de Ucrania. Se ha sacado un as de la manga en una partida que va perdiendo. A partir de ahora, para Moscú, el Dombás formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una ataque a Rusia, sin matices.

Esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares. Algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de “alto riesgo”.

El movimiento de Putin es una huída hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares, el gobierno de Kiev está más fuerte que nunca, el apoyo popular en Rusia a la guerra está cayendo en picado desde que se anunció el reclutamiento de reservistas. Hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y sobre todo el ejército ruso NO consigue frenar el avance Ucraniano en el Dombás, justamente la zona que hoy se quiere anexionar... Por eso le corre prisa. Mucha prisa hacer el anuncio.

Y asi es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia, como lo tuvo la crisis de los Misiles de Cuba y esperemos que quede en eso, en una historia que contar el día de mañana.