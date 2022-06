Pilar García Muñiz: "El Gobierno sale en busca de buenos titulares porque para malos ya tiene los del 19J"

Bienvenido a Mediodía COPE.

Vaya agenda la del gobierno esta semana que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fijate la actividad que tienen.

Para empezar, sesión de Control al gobierno en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el PP pero hace unos días la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, dijo que no, que era una medida cosmética que no servía para mucho. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Nuñez Feijoo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios de abril. Pues decían que NO, y ahora sin embargo SÍ.