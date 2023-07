Pilar García Muñiz: “Lo de Alcaraz es como la renovación del orgullo a la que nos tiene acostumbrados Nadal”

Si el dibujante Francisco Ibáñez, a quien hoy despiden sus familiares y amigos, hubiera tenido la oportunidad de ver hace unas horas la final de Wimbeldon, quizás hubiera aprovechado la oportunidad de mandar a Mortadelo y Filemón para proteger en misión especial al nuevo rey la hierba.

Porque Ibáñez no perdía ocasión para contar la actualidad mirando por su particular catalejo desde el que tantos de nosotros hemos mirado alguna vez. Como si fuera un paralelismo del destino, hoy hablamos de la coronación del rey Carlos, en Londres. Pero no de Charles SINO de Carlitos, el nuestro, con acento murciano y de apellido Alcaraz.

Lo de Alcaraz es como la renovación del orgullo a la que nos tiene acostumbrados Rafa Nadal. Incluso con el mismo protagonista invitado, Djokovic. Es como si aquí hubiera una empresa familiar llamada ILUSIÓN S.A, donde acaban de encontrar el relevo generacional que garantiza a los españoles que el producto sigue siendo el mismo. Producto MADE in SPAIN que se elabora a base de coraje, fuerza y sacrificio.

22 añitos tiene Carlos Alcaraz. Y ya no es que roce la gloria con los dedos, es que ya la ha agarrado y si sigue en esta línea tardará en soltarla. Y nosotros a disfrutarlo. A seguir comprando producto nacional de ILUSION S.A. La producción está garantizada.