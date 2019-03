Marta Ruiz: "En una Cataluña independiente habría que revisar qué medios pueden seguir informando"

Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado… aliento contenido el de las defensas de la cúpula independentista sentada en el banquillo del Supremo. Llevan así desde que comenzó la fase testifical. Estamos escuchando a los testigos que vivieron el referéndum ilegal del 1 de octubre, los días previos y los posteriores. El comandante de la Guardia Civil al frente de la investigación ha contado al tribunal cómo vivieron el registro a la consejería de economía. El teniente, que ha preferido ocultar su identidad, ha relatado cómo Jordi Sánchez, entonces líder de la ANC y ahora procesado, estaba al frente de la masa que cercó el edificio, y cómo les dirigía para impedir el trabajo de los agentes. Sánchez contaba con el apoyo de la responsable de los mossos presente en el lugar, como destacaba el propio teniente de la Guardia Civil quien ha asegurado que la tensión llegó a ser tan extrema que vieron que no podían abandonar la consejería con el material incautado, porque no era seguro y esto es algo que incluso constataron los mossos de escuadra ya que dos agentes les dijeron, textual: “si salís con las cajas os matan” ¿Y qué había en esas cajas? Pues el plan detallado de cómo iba a ser el camino hacia una Cataluña independiente. Todo estaba medido al mínimo detalle y en el punto de mira, como no puede ser de otra manera, los medios de comunicación.

Vamos, que en una Cataluña independiente habría que revisar qué medios pueden seguir informando. Los testigos siguen apuntalando la idea de que hubo violencia y que la independencia era una realidad que no se produjo porque intervino el Estado. En seguida vamos al Supremo y vamos a hablar también de empleo y el problema de cubrir determinados puestos de trabajo por la falta de formación de los desempleados… hemos vuelto a niveles previos a la crisis en cuanto a vacantes, en seguida te contamos qué perfiles se buscan…