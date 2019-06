Marta Ruiz: "El Supremo aprende la lección y no da permiso a Junqueras para ir a Bruselas"

Audio

En 24 horas se despejarán algunas de las incógnitas de la gran ecuación post electoral, una ecuación que está siendo muy complicada de resolver, es lo que tiene el fin del bipartidismo y la fragmentación parlamentaria. Siempre se ha dicho que la política hace extraños compañeros de cama pero es que estas negociaciones están dejando acuerdos tan llamativos como el de un pueblo extremeño, Jerez de los Caballeros en el que el PP Y Ciudadanos van a apoyar al alcalde de Podemos para que no gobierne el PSOE, o en Albacete y Ciudad Real donde Ciudadanos y el PSOE han llegado a un acuerdo para repartirse la legislatura a medias, dos años habrá alcalde del PSOE y los otros de Ciudadanos.

Es lo que el PP ha rechazado en Madrid donde si no hay acuerdo con Ciudadanos, la alcaldía podría quedar en manos de Carmena que es quien tiene mayor número de concejales. Mañana se constituyen 8.131 ayuntamientos y en 1 de cada 5 aún no se sabe quién va a ser alcalde, entre ellos Pamplona, Isabel Celaa, es la portavoz del ejecutivo en funciones.

Que es lo mismo que no decir nada, veremos si finalmente los socialistas se unen a Geroba Bai y a Bildu para evitar que gobierne la fuerza más votada, y con diferencia, Navarra Suma, avocando a Pedro Sánchez a pactar con ERC para su investidura.

Negociaciones in extremis y fórmulas nunca vistas, y habrá que ir acostumbrándose. En Barcelona donde veremos al preso preventivo Joaquín Forn en el pleno del ayuntamiento en calidad de concejal electo, el domingo volverá a Madrid, a la cárcel de Soto del Real. El Supremo le ha dado permiso pero no así a Junqueras que había solicitado salir de prisión para poder tomar posesión de acta como eurodiputado el próximo 2 de julio en Bruselas. ¿Y por qué a uno sí a otro no? ¿Y por qué el ex vicepresidente si puedo prometer como diputado en el Congreso? La clave está en que el Supremo no quiere líos jurisdiccionales, líos con la justicia de otros países hasta que no haya sentencia firme por el proceso independentista en Cataluña. Recuerda el lío de los fugados, recuerda que Puigdemont está en Bruselas, en el Supremo han aprendido la lección y por eso, de momento deniegan, de manera cautelar, el permiso que reclama Junqueras.