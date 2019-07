Marta Ruiz: "Sánchez comunicará por carta la fecha del debate de investidura"

Audio

Quizás te pillemos comiendo o a punto de hacerlo, y raro es que no tengas un trozo de pan en la mesa. Desde este momento ese pan lo vas a mirar de manera diferente, entra en vigor la nueva ley del pan que básicamente lo que va a suponer es que no te den gato por liebre, o sea, que cuando te compres un pan de masa madre o un pan integral estés comprando eso y no algo parecido. Este alimento es base de nuestra dieta, que por cierto, cada vez se consume menos, casi un 50% en los últimos 20 años.

Y hay un dilema a esta hora porque Pedro Sánchez, el hombre que parece superar toda dificultad, hasta donde sabemos no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El presidente en funciones está en Bruselas donde, desde ayer por la tarde, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea negocian el reparto de los de los principales cargos institucionales. Y no está siendo fácil llegar a un acuerdo, de hecho se ha suspendido la cumbre hasta mañana y es mañana cuando Sánchez tiene previsto verse con la presidenta del Congreso para fijar la fecha del debate de investidura, una investidura para la Sánchez sigue sin contar con los apoyos necesarios. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Clavo: "desde luego nosotros queremos investir al Presidente, cuanto antes mejor, nadie puede tener una alternativa diferente al candidato del grupo parlamentario socialista"

Tiene razón la vicepresidenta Calvo en decir que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y es responsabilidad de Sánchez recabar esos apoyos, hacer ofertas que no se puedan rechazar en vez de esperar que con 123 diputados le lluevan los apoyos o las abstenciones. Sánchez está en el bloqueo porque quiere estar en el bloqueo. La repetición electoral es un posible escenario.