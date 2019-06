Marta Ruiz: "Rivera mantiene el "no es no", fórmula que le funcionó a Sánchez"

Audio

De momento Rivera aguanta la presión ¿hasta cuándo? Pues lo veremos y lo contaremos, pero el líder de Ciudadanos no se mueve del "no es no" que ya acuñó en su día Pedro Sánchez. Al presidente en funciones le salió bien la jugada, debe pensar Rivera que la resistencia es valorada por los votantes aunque dentro de su propio partido haya sumado bajas en las últimas horas.

Entre ellas la de Toni Roldán, portavoz adjunto y responsable de economía del partido que estaba en la ejecutiva que aprobó el veto a Sánchez. Eso fue antes de las elecciones, y fue el lema de campaña que llevó a Ciudadanos a pasar de 32 a 57 escaños en el Congreso y a ser decisivo en muchos lugares, eso sí, con la fórmula PP, Ciudadanos, Vox.

Fórmula no exenta de idas y venidas en plazas como Madrid. Sobre lo que no hay idas y venidas es sobre el no a Sánchez y lo dejaba bien claro el número dos Villegas esta mañana en Herrera en Cope "la cuestión se votó y ganó una votación 24 a 4. Los que pierden puden hacer dos cosas: asumir lo que se ha votado o dar un paso al lado".

¿Quiere decir esto que van todos a una en Ciudadanos? Pues no parece por las palabras del líder de Ciudadanos en Castilla y León, Igea, que forma parte de la ejecutiva nacional y que ganó las primarias a la candidata de Rivera a esa comunidad "creo que Ciudadanos tiene que ser un partido valiente y que dé ideas".

Y salir de la trinchera sería, para Igea, una abstención para evitar que Sánchez gobierne con los nacionalistas.

Natalidad

Y en Mediodía COPE estamos hablando de pensiones, población e inmigración que está todo relacionado, de hecho son los inmigrantes los que salvan a nuestro país de un saldo negativo en la población ya que en España hace años que se producen más muertes que nacimientos. Juan Carlos Jiménez, sociólogo y profesor en la universidad san pablo ceu de Madrid: "tenemos un problema importante pero sin la llegada de inmigrantes pero sin ellos el estado de bienestar estaría en un serio problema"