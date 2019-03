Marta Ruiz: " No se puede hacer política de partido desde los edificios públicos que representan a todos"

Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado…Es un teatrillo, de corto recorrido, pero no por eso deja de ser una afrenta al Estado, un juego con el que se desprecia el derecho de los catalanes a unas instituciones neutrales… no de parte que es lo que vienen sufriendo desde hace años… la junta electoral central vuelve a reunirse esta tarde para hablar de Quim Torra. El president de la Generalitat sigue estirando la cuerda a pesar de que el defensor del pueblo catalán le ha aconsejado retirar lazos y esteladas. Torra dijo que le obedecería, pero no lo ha hecho, además el propio defensor del pueblo catalán, que dicho sea de paso no pinta nada en esta cuestión, ha desvelado que ya dijo a Torra, el viernes pasado, que debía acatar la orden de la junta electoral central. Es sencillo, no se puede hacer política de partido desde los edificios públicos que representan a todos. Torra mantiene el cartel de presos políticos en la fachada del Palau de la Generalitat y ha cambiado el lazo amarillo por uno blanco con una línea roja. Sigue con lo mismo. La Junta electoral espera que la delegación de gobierno envíe información sobre estos nuevos símbolos. Esta tarde deciden el siguiente paso. Torra se enfrenta a multa e incluso inhabilitación. Es lo que prevé el delito de desobediencia. Sociedad Civil Catalana ha denunciado a Torra ante la Junta Electoral Central y Ciudadanos se ha sumado… Arrimadas su líder en Cataluña decía que puede que Sánchez se deje engañar pero no así la Junta…

En seguida vamos hasta Barcelona, y si eres alérgico al polen seguro que ya estás temblando… tú y los hasta 8 millones diagnosticados que recibís con pavor la primavera… va a ser seca y calurosa y eso no ayuda, aunque si tu dolor de cabeza son las gramíneas parece que lo vas a tener más fácil… te lo contamos en unos minutos…