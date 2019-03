Marta Ruiz: "Máxima alerta a esta hora en Utrech, en Holanda… se busca al atacante o atacantes"

Máxima alerta a esta hora en Utrech, en Holanda… se busca al atacante o atacantes de las inmediaciones de la plaza 24 de octubre, al oeste de lo que hasta hoy era una ciudad tranquila, una ciudad donde nunca pasa nada… los disparos se desataban a eso de los once menos cuarto de la mañana y los testigos aseguraban que los autores habían huido. Muy cerca del lugar de los hechos está el Bar Ibérico, lo regenta Kim junto a su marido, de Canarias, y nos contaba cómo de momento, mientras no se detenga a los autores, poca precaución es poca.

Nos contaba que sus tres hijos iban a seguir a puerta cerrada, en el colegio también como medida de protección. Y hay presencia militar en el aeropuerto y estaciones ferroviarias. Las mezquitas han cerrado, venimos del trágico fin de semana en Nueva Zelanda. De momento las informaciones son confusas sobre el número de víctimas… no se descarta el móvil terrorista… en seguida vamos hasta Utrech…

Y en la política el ajuste de cuentas siempre se trata de revestir de la más absoluta de las normalidades. Lo ha hecho esta mañana ministro de exteriores Borrell en Herrera en Cope. Lo hemos visto este fin de semana en el Comité Federal del PSOE que ha dado luz verde a las listas al congreso y al senado… ni rastro, en las candidaturas andaluzas de las apuestas de la ex presidenta Susana Díaz, apuestas apoyadas por su militancia, una militancia a la que ahora el presidente Sánchez no quiere escuchar… ahora las bases no interesan… en seguida te contamos más detalles de esta brecha interna del PSOE que se va a agrandando hasta que caiga uno de los lados, y Susana Díaz ya puede ir preparando el paracaídas.