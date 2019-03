Marta Ruiz: "Pilar Baeza ha cumplido con la justicia, la cuestión moral la resolverán los votantes"

Pilar Baeza es la candidata de Podemos a Ávila y el partido la respalda, no ve problema alguno en el pasado de esta mujer. Y su pasado es la condena de 30 años de cárcel que cumplió por ser cómplice del asesinato de Manuel López, un joven de 24 años de Leganés.

Ella tenía 23, era el año 1985. Según la sentencia Pilar dijo que este Manuel la había violado, hecho que no quedó demostrado, y que facilitó una escopeta de la armería que regentaba su padre a su novio y a un amigo. Ellos fueron los autores materiales. Fue un 8 de septiembre, el novio de Pilar y su amigo recogieron a Manuel, fueron de fiesta a la Gran Vía Madrileña y a la vuelta, se desviaron, fueron a una zona de campo, en Villanueva de Perales, allí se desató una discusión, le pegaron un tiro y le tiraron en un pozo. Luego devolvieron la pistola a Pilar y le informaron del desenlace. El cuerpo de Manuel no se encontró hasta 3 meses después. Esta mañana, su hermano Víctor Manuel le contaba a Herrera que su cuerpo no se encontró hasta tres meses después. Pilar fue condenada como cómplice de asesinato y por eso, el hermano de Manuel decía esta mañana a Herrera que lo que más duele es que vaya de víctima.

Las palabras del hermano de Manuel se producían antes de la rueda de prensa en la que Pilar Baeza denunciaba un linchamiento por el mero hecho de ser mujer. Pilar denuncia persecución por ser mujer. Pasó 30 años en la cárcel por ser cómplice de asesinato de Manuel al que acusó de violación, extremo que nunca se demostró. Esos son los hechos. Ha cumplido con la justicia, está dentro del sistema, su candidatura es legítima el votante de Podemos es quien tiene la última palabra.