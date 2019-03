Marta Ruiz: "Nos esperan días de campaña y de decretos"

En pocas horas entraremos en tiempo de descuento. Las elecciones del 28 de abril están a la vuelta de la esquina. Nos esperan días de campaña y de decretos, ya sabes, los viernes sociales, que es otra manera de hacer campaña y que, por cierto, va a denunciar ante la Junta Electoral Central el Partido Popular por considerarlo un abuso. El decreto, por esencia, debe usarse para emergencias, de hecho, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decía esta mañana a Herrera, en Herrera en COPE que ella no había visto nada igual hasta ahora: "En política como en la vida las reglas del juego son claras. En algo tan serio como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes interferir jugando con ventaja".

Ana Pastor va a seguir siendo presidenta del Congreso, porque forma parte de la diputación permanente que va a quedar activa a partir de mañana, el retén, para que te hagas una idea. El presidente Pedro Sánchez ha firmado ya el decreto de disolución de las Cortes, ahora tiene que hacer lo mismo el Rey, mañana se publica en el BOE, y se disuelven las cámaras. En ese decreto vendrá fijada la campaña electoral, que será del 12 al 26 de abril, en plena Semana Santa y la fecha de la constitución del Congreso y el Senado una vez se celebren las elecciones.

Fin de la legislatura con un mal dato en el empleo, ya nos avisaban desde Unión Europea que la inestabilidad política no está ayudando al fuelle económico, pues hoy el paro registrado deja su peor dato de febrero desde 2013, el desempleo subió en más de 3.000 personas, y la seguridad social sólo sumó cerca de 70.000 nuevos cotizantes. Es el dato más bajo en un mes de febrero desde 2016. Febrero suele ser un buen mes para el empleo. ¿Qué ha pasado entonces? Los expertos aseguran que se nota la subida del salario mínimo.