Marta Ruiz: “En 48 horas veremos si lo de Sánchez e Iglesias es, o no, teatrillo”

Vamos a una segunda votación, que es lo que todos esperábamos. Mientras, fuera del hemiciclo continúan esas negociaciones a partir de ahora están abiertas todas las quinielas. ¿Se va a cerrar un gobierno de coalición antes del jueves aunque sea en el último minuto? Aquí hay opiniones para todos los gustos. Estamos asistiendo a un número de teatro de Pedro Sánchez para justificar ir de nuevo a lecciones o para justificar en cambio un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Iglesias sacó ayer toda la artillería contra Sánchez, hizo público el contenido de las negociaciones, hizo que Sánchez quedará como el candidato que necesita el apoyo pero que no quiere dar nada a cambio y le echó una maldición dijo “si hay elecciones usted no gobernará nunca”. Sánchez respondía una y otra vez diciendo a Iglesias que si no apoya su investidura estará en el mismo saco que la extrema derecha de VOX.

Y con este panorama se sigue negociando. Estábamos destacando en Mediodía COPE, lo hacía nuestro compañero Ricardo Rodríguez con el que en seguida vamos a conectar en el Congreso, que la abstención de Unidas Podemos, muchos de los Diputados se han abstenido salvo Irene Montero que ha votado de manera telemática con un “no”. El resto de los diputados de Unidas Podemos se ha abstenido y esto de alguna manera se puede leer como que se intenta no dar el portazo. Mantener abiertas esas negociaciones. La propuesta que hay encima de la mesa de momento son dos ministerios de nueva creación y una vicepresidencia también que iría para Irene Montero, precisamente para la portavoz de Unidas Podemos.

Ponía el veto Sánchez a Iglesias por qué, por ejemplo, en cuanto a presos políticos no están en la misma sintonía en el tema de Cataluña. Aquí la pregunta es si Irene Montero está en otra sintonía diferente a la del líder de su partido.

De momento Carmen Calvo a media mañana, vicepresidenta del Gobierno funciones, decía que lo van a intentar hasta el final: “Seguimos dispuesto a hablar en la medida de que las dos partes tengamos la misma disposición a la hora de hablar”.

Ya sabes que en política todo puede cambiar en cualquier momento, pero estamos hablando de una investidura. Que esto no hay que perderlo de vista, o sea, de momento hay que conseguir que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo. Sumarían 166 de 350, luego tiene que llegar las atenciones, las de Esquerrá, que de momento no las tienen aseguradas. Y luego hay que gobernar. El día a día. Así que si estamos viendo estas complicaciones para llegar a un acuerdo de un gobierno de coalición, imagínate el día a día si esta legislatura echa a andar y consigue finalmente esa investidura Pedro Sánchez.