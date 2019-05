Marta Ruiz: "Desde hoy se ficha y el Gobierno sigue sin publicar la guia práctica de control horario"

Audio

Desde hoy todos tenemos que fichar al entrar y al salir del trabajo. Puede que en tu caso, como nosotros por ejemplo aquí en COPE, lleves años pasando la tarjetita cada día que llegas a la oficina pero no es el caso de muchos trabajadores que por la naturaleza de su actividad o por el tamaño de su empresa, hasta hora, se apañaban perfectamente. Y luego están quienes miden su jornada en productividad y no en horas, o quienes no tienen por ejemplo un lugar fijo de trabajo, los autónomos.

En 'Mediodía COPE' estamos comprobando las dudas de algunos trabajadores porque aunque el Real Decreto se aprobó hace dos meses, hoy lo recordada la ministra de trabajo en funciones, Valerio y daba un tirón de orejas porque dice que tenemos el vicio de dejar las cosas para el último minuto, se podría aplicar el cuento el ejecutivo en funciones porque aún estamos esperando a que se publique la guía práctica que ayude a resolver las dudas. Desde el propio Gobierno han reconocido las prisas empujados por los viernes sociales, los viernes electorales y por ello de momento no se va a multar, esto es importante para ti, se da un periodo de carencia.

Pero hay dudas autónomos, comerciales, como Ana López nos lo trasladaba así en 'Mediodía COPE': "Nosotros echamos más horas que un reloj pero no sabemos cómo computarlas, ojalá fuese tan sencillo. Empezamos a una hora pero depende del cliente y depende de cómo sea el trabajo".

No es el único caso que vas a escuchar en 'Mediodía COPE'. Comerciales, hosteleros, teletrabajo en el que te vamos a contar la historia de Daniel. Ha recuperado a su hija de 10 años. Hacía dos que no sabía nada de ella. La madre, su ex mujer, se la había tragado la tierra. Estaba en una casa apartada de la sierra de la Cabrera en Madrid. La madre había interpuesto contra él una denuncia de abusos sexuales hacia la pequeña. Lo contaba en 'Herrera en COPE' en Llega un momento en el que piensas dejarlo correr porque lo único que vas a conseguir es acabar con tu vida, tienes miedo a que te pase algo" finalizaba.

Daniel no lo dejó correr. Su ex mujer pertenece a Infancia Libre cuya presidenta, María Sevilla también fue detenida por secuestrar a su hijo de 11 años en una finca de Villar de Cañas.