Marta Ruiz: "El CIS de Tezanos se toma hoy más en serio que antes"

Acabamos de conocer el último barómetro del CIS. Ahora lo vamos a tomar más en serio que antes después de que la última entrega del socialista Tezanos prácticamente diera en el clavo antes de las generales, al chef le salió bien el plato. Veremos ahora porque las entrevistas, más de 18.000 se hicieron antes del 28 de abril, por tanto sin conocerse la composición del congreso, que eso puede influir, puede corregir el voto.

Te adelanto que según el CIS el PSOE sería la fuerza más votada para Europa, con 17-18 escaños le seguiría el PP con 11-12, Ciudadanos 8-9, Podemos 8, VOX 4-5. Esta noche arranca la campaña municipales, autonómicas y europeas, a las que por cierto va a poder presentarse el fugado Puigdemont que cuenta con el aval del Constitucional. La política pendiente de la campaña pero también de Alfredo Pérez Rubalcaba es el nombre propio de las últimas horas y es que el ex vicepresidente del gobierno, ex ministro, uno de los hombres fuertes del socialista está en estado muy grave. Ayer sufría un ictus que le obligaba a ingresar en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Él mismo se daba cuenta de que algo no iba bien y daba la voz de alarma. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, hacía llegar este mensaje desde Rumanía donde se celebra la cumbre europea: "Trasladar apoyo, cariño, aprecio y sin duda alguna los mejores deseos de la familia socialista, y me atrevería a decir de toda la familia política, para que Alfredo Pérez Rubalcaba encuentre una pronta recuperación".

Y estoy segura que entre tus temas de conversación sigue estando lo del control horario en el trabajo, la obligación de fichar a la entrada y salida de la jornada laboral, de que ese control puede ser un lío en según qué sectores, comerciales, transportistas en pequeñas empresas. Cope te está adelantando que aunque se va a empezar a controlar el próximo lunes el gobierno va a dar tiempo a las empresas para adaptarse o sea que la multa no va a ser inmediata pero siempre que se acredite que se está trabajando en ello, como diría el clásico.