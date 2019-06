Marta Ruiz: "Ayamonte, consternada ante un posible crimen de violencia machista"

Audio

Hay momentos que da la radio, y el de esta mañana en COPE es sin duda uno de esos. Nos llegaba a través de la voz de Carlos Herrera al comprobar en directo su conexión con un terrible suceso, con el hombre aparecido muerto este fin de semana junto a su mujer en su casa de la urbanización Costa Esuri de Ayamonte en Huelva: "Dos horas antes, quizá tres porque no conozco exactamente la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con unas fotografías de su mujer y de su hijo: 'Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos y recuerda cuantas ilusiones, cuantos sueños, cuantos planes juntos. Y ahora, romper toda esa historia" afirmaba Herrera.

Este es el mensaje que Erasmo Lezcano, excoronel del ejército cubano, que ahora ejercía como periodista, mandaba a Herrera horas antes de su muerte. El mensaje está a disposición de la Guardia Civil. Erasmo tenía 53 años y su mujer, también de origen cubano, 45 años, trabajaba en una floristería. Tenían un niño de cuatro años. En Ayamonte los vecinos están consternados porque la pareja era muy conocida y la Guardia Civil está investigando la muerte como un posible caso de violencia machista. Ya se ha realizado la autopsia a los cuerpos pero nada ha trascendido. De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista sería la mujer número 35 asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año.

Y en cuanto a los pactos post electorales lo que hay es que la realidad se va imponiendo en esta semana crucial porque mañana empiezan a constituirse los parlamentos autonómicos y el sábado los ayuntamientos. Por ejemplo hemos visto al líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado tomando un café con Rocío Monasterio de VOX, no es una cita formal pero como si lo fuera, o escuchado al líder de Podemos, Iglesias decir que no van a exigir un ministerio de Estado pero sí una cartera social.