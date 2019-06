Marta Ruiz: "No es el quién, Otegi, sino el momento"

Audio

Hoy el acto de homenaje a las víctimas del Terrorismo en el Congreso se ha celebrado con el eco de las palabras de Otegi anoche en una entrevista en Televisión Española. Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP y Víctima de ETA esta mañana en Herrera en Cope afirmaba que "es una ofensa a todos los españoles, las víctimas del terrorismo no somos nosotros solo, son todos los españoles".

La entrevista ya venía marcada por la polémica antes de producirse. El debate periodístico se ha colado en la sociedad. ¿Debe un tipo inhabilitado por el Supremo para ejercer cargo público hasta el 2021, inhabilitado por terrorismo, ser entrevistado en la televisión pública? El ente público consideró que era de interés, lo que a mi juicio es cuestionable, se me ocurren cargos electos de Bildu, si es que se quiere saber en qué punto están en cuanto a las negociaciones para la formación de gobierno, pero lo que es cierto es que Otegi quedó como lo que es, uno de los rostros de la infamia que representa el terrorismo de ETA. No sólo no condenó los atentados sino que lo hizo de otra forma: "Hace ya algunos años en los que digo de corazon que lo siento si habíamos generado más dolor del necesario o del que teníamos derecho a hacer".

Otegi defiende el derecho a matar a quien piensa diferente. Justifica los más de 800 asesinatos, los resueltos porque hay más de 300 sin resolver.

La clave de la entrevista de anoche no está tanto en el quién sino en el momento elegido. Sánchez está negociando los apoyos para su investidura y lo visto en Navarra, donde los socialistas se han echado en manos de los nacionalistas de Geroa Bai y de Bildu para evitar que gobierne Navarra Suma, la coalición de centro derecha, marca la senda de dónde se van a buscar esos apoyos, los mismos que en la moción de censura.

También estamos pendientes de Tarragona, de la Ribera del Ebro donde la situación es muy crítica, las llamas han arrasado con más de 4.000 hectáreas pero hay 20.000 en riesgo de quedar calcinadas, el calor que está haciendo y que va a hacer no anima a ser optimistas.