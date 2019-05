Marta Ruiz: "En la recepción por el 2 de Mayo ha habido poco saludos y muchas miradas"

Audio

Es festivo en la Comunidad de Madrid, es 2 de Mayo, el hecho es relevante porque la tradicional recepción en la sede de la Comunidad de Madrid está dejando imágenes que resumen bien el momento político en el que nos encontramos. Pocos saludos y muchas miradas. El foco estaba puesto en el presidente del Partido Popular, Pablo Casado y el ex presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que saltó del barco de Casado a cuatro días de elecciones y se fue con Ciudadanos. No se han saludado.

Garrido ha debido hacer un pequeño gesto que Casado no ha debido ver. Si somos bien pensados, si no entiende lo que quieras. Sí se han saludado Garrido y la ex presidenta Esperanza Aguirre, hacía dos años que Aguirre no iba a la recepción pero este año no quería perdérselo. Te dejo también ese gesto a tu libre interpretación. La verdad es que Casado tiene la mente en otras cosas, en redirigir la estrategia y el mensaje del PP que ha perdido más de la mitad de los diputados tras las generales. Y tiene que afrontar las municipales, autonómicas y europeas del día 26. A ver hasta dónde llega la tregua dada a Pablo Casado.

Venezuela, tercer día de la "Operación Libertad" seguimos acumulando incógnitas sobre lo que de verdad estaría pasando. La certeza la ponen las imágenes de la represión del régimen en las calles de Caracas y del resto de ciudades del país en las que la oposición se ha tirado a la calle. La certeza la ponen los dos muertos y decenas de heridos. Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el presidente legítimo, vuelve a llamar a las calles sin concretar con qué apoyo militar cuenta. Cierto es que parte del Sebin, de los servicios de inteligencia bolivarianos, están con la oposición, si no el líder Leopoldo López no habría sido puesto en libertad,eso es un dato pero ¿hasta dónde llega el apoyo? Estados Unidos asegura que parte de la cúpula de Maduro estaba del lado de la oposición y a la espera de que el líder del régimen abandonara el país, pero que la presión de Rusia cambió los planes, el régimen lo niega, Rusia también y sinceramente es difícil saber qué hay de verdad en todo esto.