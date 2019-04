Marta Ruiz: "El debate de esta noche se dirige a más de 8 millones de indecisos"

Audio

¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. Así podría resumirse las próximas 48 horas del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que pasa que el caldo no es el que más le hubiera gustado. Esta noche a las 10 debate a cuatro en Radiotelevisión Española que vas a poder seguir al minuto aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.

No va a estar VOX, que era lo que deseaba Sánchez, por eso se decantó por el debate de AtresMedia, pero después de la decisión de la Junta Electoral Central de sacar a VOX porque no tiene representación parlamentaria, a Sánchez no le ha quedado más remedio que ir a dos debates, y eso que no quería exponerse. Por cierto que la Junta Electoral se reúne esta tarde para estudiar el recurso presentado por el PP contra el criterio de repartir los turnos de palabra por sorteo ya que siempre se ha hecho de mayor a menor presencia parlamentaria. Dicen desde el PP que son las normas. A ver qué dice esta tarde la Junta Electoral Central. Estos dos debates se han colado en la recta final de la campaña, se busca al indeciso, más de 8 millones, nunca antes hubo tantos, por ello estos debates pueden ser decisivos como destacaba esta mañana en Herrera en Cope, Narciso Michavila presidente de Gad3: "creo que la campaña electoral em pieza esta noche a las diez. Porque hasta ahora los españoles hemos estado con las procesiones o en la playa y es ahora cuando nos damos cuenta que empieza la campaña". Mientras Albert Rivera ha estado ensayando el debate de hoy en un plató alquilado.

Operación retorno

En la DGT ya hay complicaciones en esta recta final de la operación retorno de Semana Santa. Precaución al volante porque de momento 24 personas han muerto en las carreteras. El tiempo no acompaña. La alerta por fuertes lluvias y viento sigue activa en el levante, en la zona de la costa especialmente. Fíjate que en Jávea, Alicante, ya han recogido más de 300 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.