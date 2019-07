Marta: "El caso de Vincent Lambert es un caso doloroso"

Audio

Vincent Lambert ha fallecido esta mañana a los 42 años. Un accidente de tráfico le dejó en estado vegetativo. Llevaba una década en esta situación. Hace nueve días un tribunal dictaminaba que se debía retirar la alimentación y la hidratación a Vincent que no había hecho testamento vital. El magistrado decidía en el conflicto familiar porque los padres de Vincent querían mantener con vida a su hijo mientras la mujer y otros familiares defendían lo contrario acorde al criterio médico. Este hombre no había dejado testamento vital. El Caso de Vincent Lambert es un caso doloroso, que ha divido a la sociedad francesa con hasta 36 resoluciones judiciales. No se ha apostado por la defensa de la vida, que como dice el Papa es lo que hace humana a la sociedad.

Y te vamos a presentar a la capitana Ana Gallarín, es instructora de vuelo en la Academia General del Aire, en San Javier. Y es que la presencia de la mujer en el ejército es una realidad desde hace 31 años pero quizá pase desapercibido, porque como en todos los sectores, los rostros de los alto mandos son más masculinos que femeninos, aunque cada vez menos. Y puede que mañana se dé un paso más si el Consejo de Ministros nombra a la primera oficial general de la historia de las Fuerzas Armadas españolas.