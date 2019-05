Marta Ruiz: "Se siguen sucediendo las muestras de cariño a la familia de Pérez Rubalcaba"

Tiempo de lectura: 1



En este primer día de campaña atípico, porque los ojos están puestos en Alfredo Pérez Rubalcaba. El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE sigue en estado de extrema gravedad tras el ictus que sufrió el pasado miércoles. El Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez abandonaba ayer la cumbre europea para venir a Madrid y aquí va estar, en la Moncloa, porque ha cancelado su viaje a Barcelona donde iba a inaugurar el Salón del Automóvil y a participar en un acto de Campaña. Quiere seguir de cerca la evolución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Son muchas las personalidades políticas que han pasado por el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda entre ellos el ex ministro, Jorge Fernández Díaz que pasó por una situación similar hace un año: "Hace un año pasé un episodio parecido, yo estoy aquí para contarlo y pedir a Dios que para él pueda ser lo mismo".

120.000 personas sufren un ictus cada año y es la segunda causa de muerte, reaccionar a tiempo es fundamental. El estado de salud de Pérez Rubalcaba está marcando este primer día de campaña a las municipales, autonómicas y europeas. Ayer conocíamos el CIS que de poco nos puede valer teniendo en cuenta que las entrevistas se realizaron antes de las generales, y esos resultados seguro que influyen en la elección del voto. Hoy se ha publicado el conocido como CIS Catalán, este sí se realizó después del 28 de abril, y ya te adelanto que el sube el 'no' a la independencia.

También está en marcha la Feria Internacional de automóviles en Barcelona. Los españoles somos más de SUV, o sea un todo camino que no supere los 21.000 euros y nos gusta pagar a plazos.