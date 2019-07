Marta Ruiz: "Sánchez tiene tres semanas para conseguir los apoyos para su investidura"

Tiempo de lectura: 2



No ha habido sorpresas, antes de cerrar el chiringuito en agosto, Pedro Sánchez se someterá al debate de investidura. Será el 22 y 23 de julio. Estaba dentro de las fechas que se manejaban. ¿Y cuál va a ser la secuencia? Pues el lunes 22 escucharemos a Pedro Sánchez defender su candidatura ante los diputados, después le responderán los grupos de mayor a menor y se vota. Si Sánchez no consigue mayoría absoluta, esto es 176 apoyos, se repetirá la votación 48 horas después, en este caso le basta con mayoría simple. Más síes que noes, de conseguirlo empezará a correr el tiempo y si no hay presidente en dos meses habrá que ir de nuevo a las urnas, sería el 10 de noviembre.

¿Y cómo acudirá el presidente del Gobierno en funciones a la cita? Pues confiado, como se desprende de las palabras de la presidenta del congreso, Mertixell Batet. "se ha anunciado una fecha con un objetivo clave y es que esta investidura prospere y por lo tanto el otorgamiento de la confianza al candidato Pedro Sánchez."

Ese es el mantra del Gobierno en funciones. Que tiene que haber investidura en julio aunque de momento lo que parece es que se va agotar el calendario. Y no es la primera vez que pasa. Ya venimos aprendidos de la anterior experiencia cuando Rajoy declinó presentarse al debate ante la falta de apoyos.

De momento Sánchez tiene tres semanas por delante y la mente puesta en Bruselas, que es donde está el presidente junto al resto de líderes europeos, y ya van tres días de cumbre para intentar llegar a un acuerdo sobre el reparto de los principales cargos institucionales. A veces resulta cansino el juego del intercambio de cromos y de los bloques enfrentados, pero no hay que perder de vista que en Bruselas se toman decisiones que nos afectan, como por ejemplo, las que tienen que ver con el déficit, cuánto más pueden gastar los estados por encima de lo ingresan, o cómo hacer frente, por ejemplo, al proteccionismo practicado por EEUU.