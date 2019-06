Marta Ruiz: "De momento el verdadero partido de la Moncloa se juega en Navarra"

Tiempo de lectura: 1



Hoy termina la ronda de consultas del Rey con los representantes políticos, el broche lo pone esta tarde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Previsiblemente el candidato a la investidura que propondrá Felipe Sexto porque es, en principio, quien tiene más posibilidades. Pero ya te adelanto que de momento a la Zarzuela se está mirando como mero trámite porque el verdadero partido se está jugando en Navarra, y hasta que ese partido no concluya Sánchez no va a levantar el teléfono. Se mira a la Zarzuela como un mero trámite y como el mayor ejemplo de la democracia consolidada que es España, sólo hay que escuchar a la representante de Juntos por Cataluña, Laura Borrás tras ver al Rey "he venido a ser la voz de Jordi Sánchez, la portavoz de Junts Per Cataluña y el altavoz de los presos politicos que están en prisión preventiva que repetimos es absolutamente injusta".