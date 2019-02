Marta Ruiz: "Una ciudad como Barcelona no se puede permitir que moverse por la ciudad sea toda una odisea"

Tiempo de lectura: 2



Hay imágenes que no son propias de una ciudad europea, una ciudad fantástica como siempre ha sido Barcelona, sede de importantes citas como el Mobile World Congress que se celebra en la ciudad condal hasta el jueves. Dos cifras: más de cien mil visitantes y quinientos millones de euros en beneficios. Una cita así no se puede permitir que moverse hoy en Barcelona sea toda una odisea porque hay huelga de metro y el taxi es la única alternativa para moverse.

Uber y Cabify se marcharon después de que la alcaldesa asumiera las exigencias de los taxis. Ahora van a reclamar indemnizaciones millonarias. Y una cita así, que proyecta a Barcelona al mundo, no puede permitirse a una alcaldesa y a un presidente autonómico esquivando al jefe del Estado para no salir en la foto haciendo dejadez, claramente, de su responsabilidad como representantes públicos de todos los catalanes. Ya anoche, Torra y Colau se saltaron el saludo oficial al Rey con quien sí coincidieron después en la cena previa a la inauguración del congreso, la foto de los comensales no deja lugar a dudas. Esta mañana el presidente autonómico Torra repetía la hazaña y se salía del grupo de autoridades cuando se acercaban al pabellón de España para hacerse una foto, no quería salir en la foto con el Rey, porque no le gusta el Rey, pero es que él no está en ese congreso como el ciudadano Quim Torra sino como el presidente autonómico de Cataluña. Algo tan básico se sigue sin entender y se juega con eventos como este Mobile World Congress cuyos organizadores ya han amenazado alguna vez con irse a otra ciudad, por cierto que el Rey tampoco ha visitado el pabellón de Cataluña porque no había nadie para recibirle.

Y de Venezuela llegan noticias contradictorias tras un fin de semana más que complicado, con la guerra de conciertos y la quema de ayuda humanitaria por parte del régimen de Maduro. Se cerró la frontera con Colombia pero la oposición asegura que lograron pasar hasta 50 toneladas de alimentos y medicinas. A Maduro no le interesa su pueblo, el presidente de la Asamblea, Guaidó, el reconocido internacionalmente se sienta con el vicepresidente de Estados Unidos en Bogotá en el marco de la reunión del grupo de Lima. Guaidó pide ir más allá en el apoyo internacional, pide una intervención. A ver qué sale de ese encuentro en Bogotá.