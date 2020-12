Marta Ruiz: "Unas navidades atípicas para doblegar al coronavirus"

En este 24 de diciembre, tan raro y tan diferente. El coronavirus lleva marcándonos el paso todo este 2020. Pero en días como hoy esos pasos pesan aún más. La Nochebuena es día para el reecuentro, para abrazar y besar a los que más queremos, aún de manera más intensa porque algunos están lejos, no les tenemos en el día día. Y hoy no habrá besos ni abrazos, y sobre todo, lo más doloroso, no estarán todos, es el peor de los lastres de esta pandemia, los 70 mil fallecidos y los que vendrán. Por eso, es importante hacer bien las cosas.

Hemos llegado a este día con una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100 mil habitantes. No estamos para tonterías ni para relajarnos. Ahí están las restricciones, tantas como comunidades, provincias o casi localidades tenemos; toques de queda, limitación de comensales, la necesidad de llevar una declaración responsable para cruzar entre algunas comunidades a las que sólo se permite ir si vas a visitar a un familiar o allegado; en Valencia sólo pueden entrar residentes. Esta Navidad es un crisol de normas de seguridad que en seguida te vamos a recordar, y además como siempre las puedes consultar en cope.es.

Tan raro está siendo todo que las compras para la cena de esta noche se han dejado para el último minuto. No tenía mucho sentido echarse al mercado sin saber a cuántos vamos a sentar a la mesa. Si eres de los muy rezagados te vas a encontrar precios un 7,5% más caros que hace una semana. Manuel vende pescado en un mercado de Pontevedra: “Bueno, hoy es un día muy fuerte que viene todo el mundo el último día. Es el mejor día del año. Hay cosas que se dispararon como la almeja, el camarón, la nécora”.

En seguida te contamos cómo está siendo el ambiente en algunos mercados horas antes de la Nochebuena. Tenemos por delante unas Navidad raras pero también con lugar para la esperanza. A partir del domingo se va a comenzar a vacunar contra el coronavirus. En la residencia Los Olmos de Guadalajara van a ser los primeros en recibirla. En seguida te contamos cómo está siendo y cómo va a ser el traslado de esos cuatro millones y medio de vacunas de Pfizer que van a empezar a llegar a España el sábado para comenzar la campaña de vacunación... un pequeño paso porque la inmunidad aún tardará en llegar. Pero un pequeño paso que nos hace ser un poco más optimistas.