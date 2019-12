Marta Ruiz:"La paradoja en este día es que Sánchez haya puesto la llave del Gobierno en manos de ERC"

Se piense lo que se piense sobre Greta Thunberg, lo que no se puede negar es la expectación que genera la joven activista y sobre todo que ha colocado el debate del cambio climático en las conversaciones del día a día.

Otra cosa es cómo se pueda percibir el aspecto personal de la joven y de toda la estructura detrás de su proyección meteórica en poco más de año y medio. Ése es otro debate.

Greta Thumber llegaba a eso de las 8 y media de la mañana a Chanmartín después de un largo viaje en tren desde Lisboa. Allí había llegado tras una travesía de 21 días por el Atlántico en catamarán. Se podía percibir el cansancio en el rostro de Greta cuando la hemos visto bajar del tren, no ha sido fácil, la nube de periodistas y de curiosos era impresionante. Hasta una decena de policías se encargaban de la seguridad de la joven que no ha hecho declaraciones, tampoco en el tren en el que los periodistas sólo pudieron verla un par de minutos en un trayecto de 10 horas. No parece que sea casualidad. Es lógico pensar que se busca la máxima expectación para la rueda de prensa que dará esta activista a las cuatro y media de la tarde en la Casa Encendida de Madrid. Después participará en la manifestación que recorrerá las calles de la capital. Lo que no estaba previsto es que Greta se pasara por la Cumbre del Clima que se celebra en IFEMA desde el lunes.

En seguida te contamos más detalles como el despliegue de seguridad para que la manifestación de esta tarde transcurra sin problemas y seguiremos haciendo balance de la cumbre. También iremos al Congreso en el Día de la Constitución. 41 años cumple la Carta Magna. El texto es hoy, más si cabe, una garantía ante un panorama político nada alentador. Tenemos el parlamento más fragmentado de nuestra historia y la clase política menos dialogante de los últimos 40 años. La Constitución parece hoy una de nuestra pocas certezas y es paradójico que Sánchez haya puesto la llave de la gobernabilidad, precisamente, en aquellos que la quieren dinamitar. En seguida vamos al Congreso para ver qué se está diciendo en los tradicionales corrillos, pero ya te adelanto que ha trascendido que la próxima reunión del PSOE con Esquerra será el martes en Barcelona.