Marta Ruiz: "Soraya Sáenz de Santamaría está marcando la senda que probablemente siga Rajoy por la tarde"

Tiempo de lectura: 2



El plato fuerte es para la tarde. Mariano Rajoy comparece ante un tribunal, como testigo, por segunda vez en su vida. En el caso de la Gürtel era presidente del Gobierno y líder de su partido, ahora, ante el Supremo, por el proceso independentista de Cataluña lo hace como ex presidente y retirado de la política. Es turno de los citados como testigos del procés. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría está marcando la senda que probablemente siga Rajoy por la tarde. Sáenz de Santamaría, que encarnó el liderazgo de la operación diálogo, que llegó a tener un despacho en Barcelona y que se vio en dos ocasiones con el principal imputado, el ex vicepresidente Junqueras, ha dicho que antes del 1 de octubre nunca habló con ningún miembro de la Generalitat sobre el referéndum ilegal, y ante la pregunta de si cree que hubo violencia durante el desafío independentista, la respuesta es clara, Sáenz de Santamaría afirma que sufrieron mucho políticamente en un clima de acoso masivo.

La violencia es clave en este proceso porque va vinculada al delito de rebelión que es el que implica penas más altas de hasta 25 años de cárcel. Y se ciñe además al acoso de la consejería de economía, el 20 de septiembre lo que asegura les hizo temer que el 1 de octubre sería peor. Sáenz de Santamaría asegura que siempre dieron credibilidad al proceso y que por eso aplicaron el 155. Repasamos lo que ha dicho también el ex president de la Generalitat, Artur Más, inhabilitado por el referéndum del 9 de noviembre quien asegura que advirtió y no le hicieron caso, y del diputado Tardá a quien el presidente del Tribunal, Marchena, le ha recordado que la figura del testigo político o tertuliano, no es el papel que se esperaba de él.

Y vamos a ir también hasta ARCO, la feria de arte contemporáneo más importante de España en la que se cuela, cada año, la obra de la polémica. Este año es un 'ninot' del Rey Felipe VI que vale 200.000€ y que puedes comprar sólo si la quemas antes de un año para que quede la calavera que queda dentro. Una provocación más, no ofende quien quiere sino quien puede, y obras así reabren cada año el debate de hasta dónde llega la expresión artística para ser considerada como tal.