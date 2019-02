Marta Ruiz: "El crimen de Llanes parece una película de terror"

Tiempo de lectura: 2



Queda resuelto, aunque quedan flecos por cerrar, un caso que parece de película, de película de terror, y que dejó muda a una localidad de poco mas de catorce mil habitantes el pasado verano, un 16 de agosto, cuando en LLanes, Asturias era brutalmente asesinado Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida.

El crimen se producía a primera hora la de la mañana, en Belmonte de Prías, cuando Ardines se disponía a coger su barco para faenar. La autopsia reveló que había recibido un fuerte golpe en la cabeza y que después había sido asfixiado. A partir de ahí empezaron las especulaciones. Imagínate, Llanes, un pequeño municipio en el que todos se conocen, en el que un suceso así hace desconfiar a unos de otros. Se barajaba el móvil político, también el personal, debido a su azarosa vida sentimental, y resultó ser lo segundo, es la conclusión a la que llega la Guardia Civil tras seis meses de investigación. De momento permanecen detenidas tres personas, y una cuarta espera a ser entregada desde Suiza. Una de ellas sería el instigador, el que encargó el asesinato, se trata de Pedro, el marido de una prima de la mujer de Ardines. El autor intelectual vive en Amorebieta, Vizcaya, pero tenía una casa en Llanes. Los otros tres detenidos son un español y dos argelinos todos ellos del entorno de la droga. Un crimen, como te digo, digno de guion de cine.

Y para película la que se han montado los independentistas que se sientan en el banquillo por el proceso en Cataluña. El ex consejero de presidencia, Turull, para quien la fiscalía pide 16 años por rebelión y malversación, ha dejado frases en una sesión no exenta de momentos de tensión. Como el momento en el que el presidente del Tribunal Supremo que juzga a Marchena, le ha recordado como comportarse. Vamos, que los procesos se sustentan en base a pruebas y leyes. A Turull se le considera el responsable de logística y comunicación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Por cierto que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido citado como testigo el próximo día 26 y no ha sido el único.