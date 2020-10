Antonio Herraiz: "No es coherente esconder 50.000 muertos y cuestionar los datos de Madrid"

Audio

España ha entrado en una espiral en la que va a ser más fácil detallar los lugares sin ningún tipo de restricción que mencionar los que las tienen. La última localidad que hay que sumar a la lista es Linares, en Jaén. Cuando se concrete la orden, los vecinos de Linares tendrán restricciones para entrar y salir y reducciones de aforos En estos momentos, hay 526 municipios con algún tipo de limitación y 36 localidades confinadas. Son datos que cambian de un día para otro y no para mejor. El caso de Madrid es el más significativo porque afecta de forma directa a 5 millones de personas y de manera indirecta a otras tantas.

Y luego tenemos ciudades de tamaño menor, como León o Palencia, confinadas a partir de mañana. E incluso pueblos, de no más de 8.000 habitantes como la Almunia de doña Godina, en Zaragoza, donde también van a sufrir restricciones. A partir de ahí, vuelta a empezar.

Son historias con nombres y apellidos. Fernando Martín tiene un hotel en La Almunia. Hoy no ha parado de coger el teléfono con llamadas de clientes preguntando si pueden ir o no. Tiene incluso programada una boda para el sábado 17 de octubre en su establecimiento. En principio, la lista de invitados era de 160 personas. Cualquier evento, en estos momentos, está en el aire.

Y los afectados, con muy poca información: "Es una incertidumbre total la que tenemos, bien es verdad que el Ayuntamiento hizo un comunicado ayer pero realmente hoy a las 12 a mí no me consta de que se haya publicado en el BOA, con lo cual mientras no se publique no tenemos ninguna notificación oficial".

Esta incertidumbre se está repitiendo en muchos lugares, aunque las manifestaciones y las protestas solo se escucharon en Madrid. Eso para los que decían que era cuestión de salud y nada de política.

Acoso a la Comunidad de Madrid

Y en esa tesis siguen alineados en el Ministerio de Sanidad que continúan con su particular acoso permanente contra laComunidad de Madrid. Lo hacen sin tapujos. Lo último ha sido cuestionar los datos de contagios que publica diariamente la consejería de salud madrileña. Los que siguen escondiendo los más de 50.000 muertos cuestionan los datos de un gobierno que no controlan.

En TVE, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, les decía que lo que en realidad cuestiona el Gobierno de Sánchez es el trabajo de los sanitarios madrileños: "Nosotros creemos que está mejorando pero no creemos, son datos que nos están aportando el personal sanitario. Mire cuestionar datos de la Comunidad de Madrid no es cuestionar al Gobierno de Madrid, ni en su consejero, es cuestionar al personal sanitario. Aquí se está produciendo una bajada en la presión hospitalaria, absolutamente acreditada, se está produciendo una bajada de la incidencia acumulada".

Y mientras se ponen en duda los datos sanitarios de Madrid lo que realmente se cuestiona es la capacidad de un gobierno, el de Díaz Ayuso, para derrocarlo con maniobras cada vez más sucias.