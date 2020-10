Antonio Herraiz: "Es necesario que Sanidad publique los criterios científicos que le llevan a cerrar Madrid"

Audio

Los cinco millones de personas que viven en Madrid capital y en los otros 9 municipios de la comunidad afectados por las anunciadas restricciones siguen a esta hora en vilo. No sólo son cinco millones de personas. Hay que añadir también a los que, en las próximas horas, o, en los próximos días, tienen previsto viajar a Madrid a comprar, a ver a un amigo, de turismo o lo que consideren.

De momento la Comunidad de Madrid no ha publicado en el boletín oficial las imposiciones que le llegan desde el ministerio de Sanidad. En el momento que realice ese trámite administrativo, entrará en vigor la orden. Tiene de plazo hasta las once menos diez de la noche y en cuanto se publique el cierre de Madrid será inmediato. Esto va a ser así porque, según ha podido saber la cadena COPE, en el recurso que va a presentar el Gobierno de Ayuso ante la Audiencia Nacional no tiene previsto pedir medidas cautelarísimas, que obligaría a la justicia a un pronunciamiento más rápido. Si solicitan medidas sólo cautelares, el procedimiento se alarga y no habrá resolución antes de que la orden entre en vigor.

Lo ha explicado en Herrera en COPE, Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo: “Desde el momento de la publicación, lo cual la entrada en vigor de la norma suele venir dada por la propia norma y el problema es que yo creo que entrar en vigor, entra, desde el momento de su publicación normalmente o la fecha que determine para su entrada en vigor. Han marcado una hora y la cual teóricamente tendría que entrar en vigor esa norma en el ámbito de la Comunidad de Madrid en este sentido”.

Conclusión, Madrid capital y los otros 9 municipios afectados quedarán confinados en las próximas horas. Sin opción de entrar ni de salir salvo por motivos justificados. Con restricciones de aforo en el comercio y en la hostelería, que tendrá que echar el cierre antes de las once de la noche. Y con reuniones de un máximo de 6 personas.

Luego está el tema de las multas, de las sanciones, que es lo que más preocupa a algunos, antes que cumplir con una decisión que debería ser sanitaria. Las multas no serán efectivas hasta que, otra vez la Justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avale la orden y por tanto la policía tenga el paraguas legal para multar.

Un lío jurídico en medio de un pulso político, con medidas que el Ministerio de Sanidad sigue sin justificar con criterios técnicos y científicos. También evita precisar qué expertos están detrás de la imposición de estas restricciones.

Antonio Herraiz sobre el positivo por coronavirus de Donald Trump y su esposa

Por lo demás, hoy es noticiaDonald Trump. En plena campaña para las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de EEUU ha dado positivo por coronavirus. Trump y su esposa Melania. No tendría mayor relevancia si no fuera porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, que en menos de un mes decide el inquilino de la Casa Blanca para los próximos años. Además, esa relevancia la cobra también después de que Trump haya minimizado la pandemia. La última ocasión, durante el debate su oponente Biden, a cuenta del uso de la mascarilla: “Llevo mascarilla, pero me la pongo cuando creo que es necesario, no como él que siempre la tiene puesta. Podría estar a 200 metros de mí y seguiría llevando la mascarilla más grande que he visto”.

Sus oponentes y odiadores dudan de la veracidad del positivo de Trump y lo enmarcan dentro de la estrategia política del presidente y candidato. No creo que esté la situación como para hacer bromas con estas cosas.