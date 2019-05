Tiempo de lectura: 1



La Mesa del Congreso no ha tenido otra opción que suspender a los a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva por el golpe separatista. Y no será porque la presidenta, Maritxell Batet, no ha estirado el proceso hasta el límite. Primero consintió que durante la constitución de la cámara los independentistas presentaran a España como una dictadura con su mentira habitual de que son presos políticos.