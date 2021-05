Antonio Herraiz: "Tras el 4M, el Gobierno se quita la careta y mira a los bolsillos"

Ni siquiera han pasado 48 horas de las elecciones en Madrid y el Gobierno ha destapado sus intenciones en materia de impuestos. Sabíamos que el dinero que nos va a llegar de la Unión no sale gratis. Ni Europa ni nadie da dinero a cambio de nada. Pero a medida que se va conociendo la letra pequeña, se desmonta uno de los tópicos a los que suele recurrir la izquierda: que sólo van a subir los impuestos a los ricos.

Primero fue la supresión de la tributación conjunta. Alguien filtró esta propuesta en vísperas de las elecciones en Madrid pero estaba incluida en la documentación que se envió a Bruselas, se montó el esperado revuelo y ahora dicen que es una errata. Esa es la credibilidad que llevamos a las instituciones comunitarias.

Lo último es el cobro de peajes en autovías y autopistas. Esta no es una propuesta nueva, pero el Gobierno de PSOE y de Podemos le han puesto fecha. Entraría en vigor en 2024. Se suma a la subida de impuestos a los coches que funcionan con diésel. En cuanto al peaje comenzaría con el pago en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y después en otras “de forma progresiva”.

Te he contado cuándo y seguro que te preguntas cuánto. En el plan se establece un pago de nueve céntimos por kilómetro para turismos y de 19 céntimos por kilómetro para vehículos de alto tonelaje.

Ponte en el caso de un transportista, de un comercial para los que la carretera es su oficina o de alguien que se desplace a diario para trabajar. ¿Tendrán alguna rebaja respecto a alguien que utiliza esas carreteras de forma puntual? En principio, en ese documento, no se contempla.

Luego están las fórmulas, el método para vigilar y controlar cuándo utilizas esa autovía y cómo se paga. Se lo hemos preguntado a Javier San Martín, profesor de logística sostenible en OBS Business School: “Es una plataforma en Internet, un portal, en el que se asocia una matrícula de un vehículo con una determinada forma de pago. En función de los puntos en los que existe una infraestructura para detectar la entrada del vehículo en la entrada y la salida, se aplicaría un pago por los kilómetros recorridos”.

Vamos, que no nos libramos. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz por este pago y no lo ha negado. No ha dicho que sea una errata, que fue la excusa que se inventaron para negar la supresión de la tributación conjunta.

Y cuando el plan de vacunación continúa hoy tenemos novedades sobre las patentes de estos fármacos. Son dos cambios importantes. El primero llega de EEUU. El Gobierno de Biden anuncia que apoya la suspensión temporal de las patentes. Y dos, en un giro inesperado, la UE se muestra abierta a liberalizarlas y a negociar la propuesta de EEUU. Lo propone ahora que el plan ha cogido ritmo. ¿Esto es viable? Sí. Lo ha explicado en Herrera en COPECarlos Lema, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid:“Instrumentos a nivel mundial existen. El problema de los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio es que se pongan de acuerdo para suspender temporalmente la patente y de esta manera poder paliar las necesidades de vacuna en todo el ámbito mundial”.

Hay mucho dinero en juego y las farmacéuticas no lo van a poner tan fácil, por mucho que el proceso de vacunación esté ya avanzado.