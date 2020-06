Antonio Herraiz: "Lo que ha pasado en Portugal debería servir para tomárnoslo más en serio"

A las puertas del primer fin de semana completo sin los rigores del estado de alarma, hay que seguir hablando de los rebrotes en España, en Málaga, en el centro de Cruz Roja, en Huelva, en Lepe y en Isla Cristina, en Almería, en Granada. Todo esto en Andalucía. También en Huesca, en Aragón, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, donde se sigue buscando al paciente cero, un inmigrante marroquí que llegó desde Almería y que podría ser el origen de una veintena de nuevos positivos. La pregunta es por qué no le hicieron esa prueba PCR antes de ser trasladado desde otro centro, desde Almería, a Cáceres, a Navalmoral de la Mata.

Hay que mirar lo que tenemos dentro y también lo que tenemos ahí fuera. No hay que irse a lugares tan lejanos como China o Alemania, donde se han registrado rebrotes importantes. Los tenemos al lado, son nuestros vecinos y han visto cómo es muy sencillo desandar el camino andado y retomar de nuevo medidas contundentes.

Portugal ha dado un paso atrás y ha confinado 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa.

¿Qué pueden hacer hoy lo lisboetas que estén confinados? Pues solo van a poder salir de casa para trabajar, comprar alimentos y medicinas. ¿Te suena verdad?

Hasta ahora habíamos elogiado la forma en la que han gestionado la pandemia en Portugal. Mucho mejor que en España. Ahí están los datos. Y lo que ha pasado ahora es que se han relajado. Lo ha contado en Mediodía COPE Javier Gallego, que es un médico malagueño que trabaja en Portugal. Es el jefe del Servicio de Cirugía Torácica en el hospital Luisíadas de Lisboa: “Yo creo que Portugal tiene que seguir de ejemplo en este momento para ver que efectivamente se puede retroceder, podemos dar un paso atrás, lo cual es terrible. En Portugal es lo que se está haciendo en determinados barrios”, ha relatado Javier.

Ahora sólo queda aprender de lo que estamos viendo en Lisboa y tantos otros puntos. Esta mañana he escuchado a la consejera de Salud del Gobierno de Navarra y me ha gustado su reflexión. Se llama Santos Induráin y es médico de familia. Aunque ahora gestiona toda la sanidad navarra, esta doctora ha estado 30 años en la primera línea de atención primaria en varios centros de salud. Algo sabe de esto. ¿Y qué ha dicho la consejera? Que, aunque este año no haya encierros por San Fermín hay que guardar la filosofía de la carrera. En julio las cornadas nos las puede dar el coronavirus, y así lo ha contado la consejera: “Este año las cornadas nos las puede dar el coronavirus, es tan peligroso como ganaderías a las que se estaba acostumbrado en esta época, pero no le vemos venir. Y yo diría que como en los encierros es muy importante que guardemos la distancia y que no nos la juguemos”.

Como en el encierro de San Fermín, la distancia es lo que nos puede salvar. A ver si aprendemos y no nos llevamos una cornada innecesaria.