Antonio Herraiz: "¿Qué sentido tienen las encuestas del CIS en pleno estado de alarma?"

Si hay alguien persistente, contumaz y también inasequible al desaliento, ese es el socialista José Felix Tezanos. Pedro Sánchez le entregó un organismo serio, que es lo que debería ser el CIS, y lo está utilizando como un juguete. Aquí hay una cosa evidente. ¿De verdad que son necesarias las encuestas mensuales en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y cuando miles de españoles no tienen ni para comer? ¿Andan los españoles preocupados por un hipotético resultado electoral? No parece y está claro también que si los que se dedican a jugar con el Centro de Investigaciones Sociológicas, pagaran las encuestas de su bolsillo, no se harían. Al margen de los sonados fracasos y errores, sirven de poco o de nada.

Si nos detenemos en los datos, Tezanos no defrauda. En mayo encumbró un poco más a Pedro Sánchez y castigó al PP y ahora mantiene ese escenario e incluso refuerza aún más al PSOE. El partido de Sánchez vuelve a ser primero, el PP SE ESTANCA, Vox recupera la tercera posición, Unidas Podemos se mantiene y Ciudadanos cae ligeramente. Pues muy bien.

En el Congreso, después de la sesión de control al Gobierno, ha sido el turno de la Educación. El final de curso ha sido atormentado, no sabemos como será el arranque del siguiente, pero hoy ha comenzado el debate de la conocida como Ley Celáa.

Su primer objetivo es derogar la LOMCE. Y lo deseable en un tema muy sensible, del que depende el futuro de cualquier país, lo deseable es que cualquier nueva norma contara con el consenso de todos los actores implicados. Pues no. Nada de consenso. Además, entre otras cuestiones, la nueva ley cercena la libertad de los padres para elegir el centro en que quieren que estudien sus hijos. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en la educación pública concertada y eliminan el apartado de demanda social. Todo para quitar peso a un tipo de educación en la que estudian más de dos millones de alumnos.

PP, Vox y, Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad.