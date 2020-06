Antonio Herraiz: "De Sara y de los miles de voluntarios de Cáritas deberíamos hablar cada día"

Hoy estamos pendientes de los cambios de fase de cada provincia y de cada comunidad. Ya sabes que a partir del lunes la mayoría de los españoles estarán en el último escalón del plan de desescalada en la fase 3. Pero antes de explicarte lo que supone ese avance en cada caso, antes de contarte cómo te afecta, quiero presentarte a Sara Reales.

Sara tiene 43 años y es voluntaria de Cáritas en Zaragoza. Es importante escuchar a los que gestionan desde la administración nuestro día a día, pero sin duda es muchísimo más interesante hablar con los que viven la realidad piel con piel. El coronavirus deja atrás una cifra de muertos superior a las 40.000 personas, más de 240.000 contagiados y un agujero económico que están sufriendo ya miles de personas.

Hemos visto largas colas de gente esperando ayuda a las puertas de una parroquia, de un comedor social o de un centro de Cáritas. Y cómo esta organización no excluye a nadie y sólo se detiene en quien lo necesita, Sara colabora en un centro que acoge a prostitutas y víctimas de la explotación sexual:“ En mi caso, me encanta esa cita semanal donde cada día hemos ido tejiendo una relación de cariño, de cuidado, y que para mi es inmensamente valiosa porque me hace sentir parte de la solución y no de problema, porque creo que cada gesto cuenta”, nos ha explicado la voluntaria.

De Sara y de los miles de voluntarios de Cáritas deberíamos hablar cada día. La traemos hoy a portada porque la Conferencia Episcopal Española ha presentado la memoria anual de actividad de la Iglesia.

Cualquier cifra que tomemos confirma el papel esencial que juega y que se ha incrementado durante estos meses de pandemia. En los más de 9.000 centros distribuidos en todo el país, han sido atendidas más de 4 millones de personas.

Es uno de los datos de este viernes, en el que acabamos conocer las novedades en el plan de desescalada a partir del lunes. No ha habido sorpresas. Todas las peticiones que habían hecho las comunidades autónomas han sido admitidas y autorizadas por el Ministerio de Sanidad. Las comunidades más rezagadas como Madrid, como Barcelona, su área metropolitana, las capitales de Castilla y León pasan desde el lunes a la fase 2. El resto entra en fase 3. En total 13 comunidades autónomas con alguna excepción provincial, como las de Toledo, Ciudad Real y Albacete, en fase 2, dentro de Castilla- La Mancha, donde Cuenca y Guadalajara estarán desde el lunes en fase 3. Por cierto, dentro de Andalucía, hasta ahora, Granada y Málaga han ido con cierto retraso respecto al resto, pues a partir del lunes también avanzan al mismo ritmo que las demás provincias andaluzas.